Изумрудная крыша и «золотые» купола. В Барнауле планируют построить православный храм в русском стиле

Православный храм Иконы Божьей Матери построят в Индустриальном районе на ул. Шумакова, 55. Проект культового сооружения обсудили на последнем в феврале заседании градостроительного совета. О том, был ли он одобрен и как эксперты оценили архитектурное решение здания — в материале altapress.ru.

Между многоэтажками и гаражами

Проект храма разработали новоалтайские специалисты мастерской «Итог». Заказчиком выступила местная религиозная организация Православного прихода Богородице-Одигитриевской церкви Барнаульской епархии РПЦ.

К слову, церковь по такому же проекту уже построена в поселке Рощино Первомайского района.

На градостроительном совете. Altapress.ru.

На защите присутствовал протоиерей Георгий (Юрий) Крейдун. Будучи епархиальным архитектором, он консультировал ряд церковных проектов. Под его руководством построено не менее пяти храмов, в том числе Иоанно-Богословский храмовый комплекс в Индустриальном районе Барнаула.

Храм Иконы Божьей Матери встанет между жилыми многоэтажками и гаражным комплексом. Сейчас к участку примыкает и частично попадает разворотно-поворотное кольцо, которое архитекторы сохранили, вписав его в проект будущей застройки территории.

Что известно о храме

Православный храм будет возведен на участке площадью 2,8 тыс. кв. м. Большую часть надела займут площадки и дорожки, вымощенные тротуарной плиткой (1,7 тыс. кв. м), а также озеленение (991 кв. м).

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова , 55. Проектная мастерская «Итог».

Директор «Итога» Наталья Перунова во время презентации рассказал, что одноэтажное здание будет небольшим — всего 392 кв. м. При этом, площадь застройки составит 84 кв. м. Оно сможет одновременно вместить не более 50 прихожан.

По расчету архитекторов мастерской «Итог» в проект заложено два парковочных места, одно из которых предназначено для маломобильных граждан. Для данной категории населения также предусмотрен пандус с удобной поворотно-разворотной площадкой, широкий вход и т.д.

Основное здание построят в русском стиле с крышей зеленого цвета и двумя куполами, покрытыми сусальным золотом. Будет и колокольня, вершину которой тоже будет венчать большой «золотой» купол. Фасады облицуют кирпичом.

Георгий Крейдун. altai.eparhia.ru

«Храм не предусмотрен для ежедневного богослужения, но открыт он будет каждый день. Службы планируется совершаться в субботу, воскресенье и по праздникам, поэтому приходская нагрузка будет небольшой», — пояснил на градсовете протоиерей Георгий.

Территорию благоустроят. Проектом предусмотрено озеленение как со стороны гаражного комплекса, так и жилых многоэтажек. По словам Перуновой, со вдоль Северного Власихинского проезда разобьют сквер с пешеходной зоной, газонами и клумбами. А для создания единого ансамбля земельный участок по периметру огородят.

Критика архитектурного решения

В целом, члены градостроительного совета положительно оценили как проект, так и сам факт появления в краевой столице еще одного православного храма. Но не обошлось без критики.

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова , 55. Проектная мастерская «Итог».

Так, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев справедливо заметил, что проектировщики напрасно не добавили в эскизы объекты, которые могут появиться в перспективе. В частности, это касается зданий специального назначения. Например, причтового (или приходского) дома и других элементов сопутствующей инфраструктуры. К тому же заказчик сам не исключает возведения на территории помимо храма еще и воскресной школы.

Наталья Перунова ответила, что представители заказчика и разработчики просто не хотели разбивать строительство на очереди. Да и возведение дополнительной инфраструктуры только планируется.

На градостроительном совете. Altapress.ru.

Антон Воробьев подчеркнул: что сопутствующие объекты могут повлиять еще и на нормативное количество парковочных мест. Оно с большой вероятностью может вырасти. Исходя из этого было рекомендовано все же отразить в проекте все строительные планы на земельный участок и учесть дополнительные требования к ним.

Смутило членов градсовет и обеспечение доступа прихожан в церковь. Согласно проекту, люди смогут пройти к центральному входу только через парковку, что не совсем правильно.

Храм нужно одобрить

Архитектор Петр Анисифоров обратил внимание присутствующих на внешний вид здания, а именно на непропорционально маленькие основные купола.

Петр Анисифоров. Анна Зайкова.

«У меня такое пожелание: боковые выходы наверху, там где кровля, можно же акцентировать. И тогда они „удержат“ основной элемент купола. И я бы использовал другие пропорции, потому что с колокольней он никак не связывается. А ведь храм — это искусство великих пропорций», — отметил Петр Анисифоров.

«В глаза бросается еще и арка на звоннице. Она сразу же подпирается „пояском“. Но ведь арки так не делают. Над ней должно быть какое-то пространство. Нужно поработать еще и над этим», — добавил к вышесказанному руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг.

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова , 55. Проектная мастерская «Итог».

Деринг предложил вернуть иерархию куполов с помощью несложного приема: увеличить объем главки над трапезной за счет использования дерева с последующей облицовкой. Конструкция получится легче и дешевле. Вдобавок туда можно ввести вентиляцию. При этом архитектор добавил, что это детали, в целом же проект выполнен достойно.

Несмотря на все замечания, члены градостроительного совета решили не отправлять проект строительства храма Иконы Божьей Матери на доработку, но предложения придется учесть в рабочем порядке.