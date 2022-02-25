Изумрудная крыша и «золотые» купола. В Барнауле планируют построить православный храм в русском стиле

Между многоэтажками и гаражами
Проект храма разработали новоалтайские специалисты мастерской «Итог». Заказчиком выступила местная религиозная организация Православного прихода Богородице-Одигитриевской церкви Барнаульской епархии РПЦ.
К слову, церковь по такому же проекту уже построена в поселке Рощино Первомайского района.
На защите присутствовал протоиерей Георгий (Юрий) Крейдун. Будучи епархиальным архитектором, он консультировал ряд церковных проектов. Под его руководством построено не менее пяти храмов, в том числе Иоанно-Богословский храмовый комплекс в Индустриальном районе Барнаула.
Храм Иконы Божьей Матери встанет между жилыми многоэтажками и гаражным комплексом. Сейчас к участку примыкает и частично попадает разворотно-поворотное кольцо, которое архитекторы сохранили, вписав его в проект будущей застройки территории.
Что известно о храме
Православный храм будет возведен на участке площадью 2,8 тыс. кв. м. Большую часть надела займут площадки и дорожки, вымощенные тротуарной плиткой (1,7 тыс. кв. м), а также озеленение (991 кв. м).
Директор «Итога» Наталья Перунова во время презентации рассказал, что одноэтажное здание будет небольшим — всего 392 кв. м. При этом, площадь застройки составит 84 кв. м. Оно сможет одновременно вместить не более 50 прихожан.
По расчету архитекторов мастерской «Итог» в проект заложено два парковочных места, одно из которых предназначено для маломобильных граждан. Для данной категории населения также предусмотрен пандус с удобной поворотно-разворотной площадкой, широкий вход и т.д.
Основное здание построят в русском стиле с крышей зеленого цвета и двумя куполами, покрытыми сусальным золотом. Будет и колокольня, вершину которой тоже будет венчать большой «золотой» купол. Фасады облицуют кирпичом.
«Храм не предусмотрен для ежедневного богослужения, но открыт он будет каждый день. Службы планируется совершаться в субботу, воскресенье и по праздникам, поэтому приходская нагрузка будет небольшой», — пояснил на градсовете протоиерей Георгий.
Территорию благоустроят. Проектом предусмотрено озеленение как со стороны гаражного комплекса, так и жилых многоэтажек. По словам Перуновой, со вдоль Северного Власихинского проезда разобьют сквер с пешеходной зоной, газонами и клумбами. А для создания единого ансамбля земельный участок по периметру огородят.
Критика архитектурного решения
В целом, члены градостроительного совета положительно оценили как проект, так и сам факт появления в краевой столице еще одного православного храма. Но не обошлось без критики.
Так, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев справедливо заметил, что проектировщики напрасно не добавили в эскизы объекты, которые могут появиться в перспективе. В частности, это касается зданий специального назначения. Например, причтового (или приходского) дома и других элементов сопутствующей инфраструктуры. К тому же заказчик сам не исключает возведения на территории помимо храма еще и воскресной школы.
Наталья Перунова ответила, что представители заказчика и разработчики просто не хотели разбивать строительство на очереди. Да и возведение дополнительной инфраструктуры только планируется.
Антон Воробьев подчеркнул: что сопутствующие объекты могут повлиять еще и на нормативное количество парковочных мест. Оно с большой вероятностью может вырасти. Исходя из этого было рекомендовано все же отразить в проекте все строительные планы на земельный участок и учесть дополнительные требования к ним.
Смутило членов градсовет и обеспечение доступа прихожан в церковь. Согласно проекту, люди смогут пройти к центральному входу только через парковку, что не совсем правильно.
Храм нужно одобрить
Архитектор Петр Анисифоров обратил внимание присутствующих на внешний вид здания, а именно на непропорционально маленькие основные купола.
«У меня такое пожелание: боковые выходы наверху, там где кровля, можно же акцентировать. И тогда они „удержат“ основной элемент купола. И я бы использовал другие пропорции, потому что с колокольней он никак не связывается. А ведь храм — это искусство великих пропорций», — отметил Петр Анисифоров.
«В глаза бросается еще и арка на звоннице. Она сразу же подпирается „пояском“. Но ведь арки так не делают. Над ней должно быть какое-то пространство. Нужно поработать еще и над этим», — добавил к вышесказанному руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг.
Деринг предложил вернуть иерархию куполов с помощью несложного приема: увеличить объем главки над трапезной за счет использования дерева с последующей облицовкой. Конструкция получится легче и дешевле. Вдобавок туда можно ввести вентиляцию. При этом архитектор добавил, что это детали, в целом же проект выполнен достойно.
Несмотря на все замечания, члены градостроительного совета решили не отправлять проект строительства храма Иконы Божьей Матери на доработку, но предложения придется учесть в рабочем порядке.
«Проект храма нужно, безусловно, одобрить», — таким был вердикт экспертов.