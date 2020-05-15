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Недвижимость

Известный продюсер хочет построить на Алтае поселок «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин задумался о строительстве в 200 км от Горно-Алтайска поселка для участников группы «Ласковый май» и назвать его в честь группы. На эту мысль шоумена навело то, что у многих олигархов есть дачи на Алтае.

Андрей Разин в Алтайском крае.
Андрей Разин в Алтайском крае.
https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/

«Оказывается, многие наши олигархи имеют на территории Алтайского края, а также Республики Алтай, дачи. И заметьте, это — очень крупные предприниматели», — пишет Разин в своем Instagram.

Поселок послужит убежищем для музыкантов группы «Ласковый май» в случае повторения эпидемии коронавируса, отмечает он.

«Я и солисты группы со своими семьями смогут провести карантин. Всем олигархам советую не вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, а строить вот такие небольшие поселочки для себя, своих друзей и своей семьи. Ведь здесь можно дышать экологически чистым воздухом, а также есть экологически чистые продукты. И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна и вы будете жить много-много лет», — заключил продюсер.

Одна из подписчиц Разина добавила, что «по предсказаниям, новая Цивилизация пойдет именно с Алтая».

Ранее сообщалось, что Андрей Разин решил переждать пандемию в Алтайском крае.

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