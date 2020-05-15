Известный продюсер хочет построить на Алтае поселок «Ласковый май»

«Оказывается, многие наши олигархи имеют на территории Алтайского края, а также Республики Алтай, дачи. И заметьте, это — очень крупные предприниматели», — пишет Разин в своем Instagram.
Поселок послужит убежищем для музыкантов группы «Ласковый май» в случае повторения эпидемии коронавируса, отмечает он.
«Я и солисты группы со своими семьями смогут провести карантин. Всем олигархам советую не вкладывать деньги в недвижимость за рубежом, а строить вот такие небольшие поселочки для себя, своих друзей и своей семьи. Ведь здесь можно дышать экологически чистым воздухом, а также есть экологически чистые продукты. И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна и вы будете жить много-много лет», — заключил продюсер.
Одна из подписчиц Разина добавила, что «по предсказаниям, новая Цивилизация пойдет именно с Алтая».
Ранее сообщалось, что Андрей Разин решил переждать пандемию в Алтайском крае.