Известный в Алтайском крае особняк начал осыпаться после ремонта

Краска на фасаде и заборе треснула, часть штукатурки отвалилась, обнажив столетнюю кирпичную кладку.
Красили здание осенью 2019 года, когда на улице уже заметно холодало. К ремонту фасадов приступили в августе. В середине ноября объект сдали.
В управлении капитального строительства говорят, что недочеты выявили давно, а три недели назад провели осмотр здания и направили претензию подрядчику, выполнявшему работы. Их будут устранять в рамках гарантии.
На ремонт и реставрацию здания из городского бюджета ушло 15 млн рублей.