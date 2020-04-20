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Недвижимость

Известный в Алтайском крае особняк начал осыпаться после ремонта

Особняк купца Ассанова, в котором находится исторический отдел Бийского краеведческого музея, начал рассыпаться после зимы, сообщает «Бийский рабочий». С момента ремонта не прошло и года.

Ассановский особняк в Бийске.
Ассановский особняк в Бийске.
Алексей Березиков / https://vk.com/biysk_all

Краска на фасаде и заборе треснула, часть штукатурки отвалилась, обнажив столетнюю кирпичную кладку.

Красили здание осенью 2019 года, когда на улице уже заметно холодало. К ремонту фасадов приступили в августе. В середине ноября объект сдали.

В управлении капитального строительства говорят, что недочеты выявили давно, а три недели назад провели осмотр здания и направили претензию подрядчику, выполнявшему работы. Их будут устранять в рамках гарантии.

На ремонт и реставрацию здания из городского бюджета ушло 15 млн рублей.

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