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Недвижимость

Известное кафе «Дубай» хотят снести в Барнауле

Мэрия Барнаула через суд потребовала снести кафе «Дубай» на Павловском тракте, 138б. Об этом пишет «Толк», ссылаясь на материалы картотеки арбитражного суда.

Кафе "Дубай". Барнаул, Павловский тракт, 138б.
Кафе "Дубай". Барнаул, Павловский тракт, 138б.
www.google.com/maps/

Согласно выписке, у здания нет собственника, а на кадастровой карте не выделен отдельный участок под объект.

Отсутствие зарегистрированных прав на сооружение и послужило поводом для иска.

Если решение суда не будет исполнено, то заявитель в лице комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула настаивает на выплате неустойки — 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки и по 20 тыс. рублей за каждый месяц в дальнейшем.

Однако истец не предоставил документальных подтверждений своим данным. Кроме того, он не уведомил ответчика, бизнесмена Аль-Касем Тамима, о своих требованиях.

Впоследствии суд приостановил иск до устранения нарушений.

Предприниматель, в свою очередь, подтвердил, что не знает об иске. А само кафе, по его словам, построено на законных основаниях и не является самовольным объектом.

«Мы покупали это здание лет шесть назад, и у прежнего собственника была вся разрешительная документация», — заверил он.

Справка

Здание, в котором находится кафе «Дубай», построили на Павловском тракте, 138б в 2011 году.

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