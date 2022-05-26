Известное кафе «Дубай» хотят снести в Барнауле

Согласно выписке, у здания нет собственника, а на кадастровой карте не выделен отдельный участок под объект.
Отсутствие зарегистрированных прав на сооружение и послужило поводом для иска.
Если решение суда не будет исполнено, то заявитель в лице комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула настаивает на выплате неустойки — 100 тыс. рублей за первую неделю просрочки и по 20 тыс. рублей за каждый месяц в дальнейшем.
Однако истец не предоставил документальных подтверждений своим данным. Кроме того, он не уведомил ответчика, бизнесмена Аль-Касем Тамима, о своих требованиях.
Впоследствии суд приостановил иск до устранения нарушений.
Предприниматель, в свою очередь, подтвердил, что не знает об иске. А само кафе, по его словам, построено на законных основаниях и не является самовольным объектом.
«Мы покупали это здание лет шесть назад, и у прежнего собственника была вся разрешительная документация», — заверил он.
Справка
Здание, в котором находится кафе «Дубай», построили на Павловском тракте, 138б в 2011 году.