В Барнауле достраивают дом для деятелей культуры, педагогов и врачей

В Барнауле на ул. Сизова, 24 достраивают дом для работников культуры, образования и медиков. Уже определен список семей для заселения. Почти 100% квартир предназначены для барнаульцев, только одна планируют отдать реставратору из другого региона, чтобы привлечь его в край. Подрядчик укладывается в сроки и бюджет в 229 млн рублей, отметили эксперты на экскурсии, организованной минстройтрансом 25 января.

Дом на Сизова, 24 называют общежитием (так обозначено в госконтракте), но это обычная бюджетная многоэтажка с одно-, двух и трехкомнатными квартирами. От коммерческих проектов она отличается скромными фасадами, небольшим двором и тем, что застройщик готовит помещения под ключ: клеит обои и плитку, красит стены, укладывает линолеум и монтирует сантехнику.

Квартиры в этом доме будут ведомственные — на балансе у краевого Минкульта. А значит их нельзя приватизировать и придется освободить, если поменяется место работы.

Доя для работников культуры на ул. Сизова , 24. Анна Зайкова.

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Работники культуры нуждаются в жилье: у кого-то его вообще нет, кому-то нужно улучшать жилищные условия, потому что рождаются дети. Уже определен список семей, которые будут проживать в этом доме, хотя, конечно, вопрос полностью не снят.

По словам Безруковой, квартирами в доме на Сизова, 24 закроют потребность в жилье местных работников культуры: в основном это исполнительский состав. Только одного специалиста — молодую девушку-реставратора — хотят привлечь на работу в краевой музей из другого региона, поэтому предлагают ей квартиру.

Доя для работников культуры на ул. Сизова , 24. Анна Зайкова.

Всего в 17-этажном доме (16 жилых этажей и один технический) спроектировано 136 квартир. 91 из них заселят работники культуры, остальные отдадут сотрудникам учреждений образования и медицины (квартиры получают 15 педиатров).

Сейчас на Сизова, 24 одновременно работают около 100 человек. В основном — отделочники. В помещениях уже запущено тепло, поэтому можно красить стены и клеить обои. Завершить работы (закрыть контракт с краевым финансированием) компания «Строитель» планирует в срок — к 20 марта. К этому моменту, отмечает ее замдиректора Вячеслав Виноградов, будет готово и благоустройство территории.