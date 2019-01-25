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В Барнауле достраивают дом для деятелей культуры, педагогов и врачей

В Барнауле на ул. Сизова, 24 достраивают дом для работников культуры, образования и медиков. Уже определен список семей для заселения. Почти 100% квартир предназначены для барнаульцев, только одна планируют отдать реставратору из другого региона, чтобы привлечь его в край. Подрядчик укладывается в сроки и бюджет в 229 млн рублей, отметили эксперты на экскурсии, организованной минстройтрансом 25 января.

Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24. Стройка.
Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24. Стройка.
Анна Зайкова.

Дом на Сизова, 24 называют общежитием (так обозначено в госконтракте), но это обычная бюджетная многоэтажка с одно-, двух и трехкомнатными квартирами. От коммерческих проектов она отличается скромными фасадами, небольшим двором и тем, что застройщик готовит помещения под ключ: клеит обои и плитку, красит стены, укладывает линолеум и монтирует сантехнику.

Квартиры в этом доме будут ведомственные — на балансе у краевого Минкульта. А значит их нельзя приватизировать и придется освободить, если поменяется место работы.

Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Анна Зайкова.

Елена Безрукова,
министр культуры Алтайского края:

Работники культуры нуждаются в жилье: у кого-то его вообще нет, кому-то нужно улучшать жилищные условия, потому что рождаются дети. Уже определен список семей, которые будут проживать в этом доме, хотя, конечно, вопрос полностью не снят.

По словам Безруковой, квартирами в доме на Сизова, 24 закроют потребность в жилье местных работников культуры: в основном это исполнительский состав. Только одного специалиста — молодую девушку-реставратора — хотят привлечь на работу в краевой музей из другого региона, поэтому предлагают ей квартиру.

Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Доя для работников культуры на ул. Сизова, 24.
Анна Зайкова.

Всего в 17-этажном доме (16 жилых этажей и один технический) спроектировано 136 квартир. 91 из них заселят работники культуры, остальные отдадут сотрудникам учреждений образования и медицины (квартиры получают 15 педиатров).

Сейчас на Сизова, 24 одновременно работают около 100 человек. В основном — отделочники. В помещениях уже запущено тепло, поэтому можно красить стены и клеить обои. Завершить работы (закрыть контракт с краевым финансированием) компания «Строитель» планирует в срок — к 20 марта. К этому моменту, отмечает ее замдиректора Вячеслав Виноградов, будет готово и благоустройство территории.

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