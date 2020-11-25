Кадровые перестановки в Госдуме. Даниил Бессарабов стал первым зампредом комитета ГД по госстроительству

Ранее Бессарабов занимал должность заместителя председателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству.

На пленарном заседании первый зампредседателя Комитета по контролю и Регламенту Валерий Иванов отметил:

Справка

В марте 2004 года стал Даниил Бессарабов стал депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов. В марте 2008 года избран депутатом АКЗС от партии «Единая Россия». 17 сентября 2010 года был назначен на должность заместителя губернатора Алтайского края. В сентябре 2016 года стал депутатом ГД седьмого созыва от партии «Едина Россия» (по Алтайскому краю). 25 сентября 2018 года был назначен полномочным представителем Госдумы в Верховном Суде РФ. В феврале 2020 года был назначен заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.