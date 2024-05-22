Кафе «Дубаи» на Павловском тракте — одно из трех заведений сети ресторанов быстрого питания «Дубаи», где продают фастфуд. Владелец сети Аль-Касем Тамим купил точку на Павловском тракте у Любови Тумайкиной в 2014 году которая держала там летнее кафе. С ней администрация Индустриального района заключила договор аренды земельного участка в 2004 году. Позже суд признал его недействительным.



Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касем Тамиму в 2022 году с требованием снести здание, потому что это «незаконная постройка». Администрация города тоже потребовала снести кафе. Суд встал на сторону властей.

Известно, что Аль-Касем Тамим вложил более 10 млн рублей. Однако он заявил, что сеть заведений все равно будет расширяться.

Снести кафе нужно до 10 июня 2024 года. Какой день станет последним для заведения — неизвестно.

Ранее снесли киоск «Каспий», шаурма которого находилась в топе у барнаульских студентов.

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