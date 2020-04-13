Как безопасно купить квартиру? В компании «ВИРА-Строй» рассказали о грамотных инвестициях в непростое время

Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Безопасное проведение расчетов между покупателем и продавцом радикально изменило сложившиеся на рынке схемы.
Покупатель только выиграл. По новым правилам кредитные учреждения будут анализировать работу девелопера, изучать движения средств, анализировать риски и окупаемость проекта. Также банки будут следить за ходом строительства. Заморозка объекта и другие неприятные сюрпризы теперь практически исключены.
Строящиеся сейчас объекты в ЖК «Матрешки» (ул. С. Ускова, 41 и ул. Балтийская, 93) возводятся с системой эскроу-счетов в ПАО Сбербанк. Можно не бояться за будущее своих инвестиций.
Безопасность для здоровья
Дистанционное знакомство с квартирой — функция удобная во все времена. А уж нынешней весной тем более. На сайте компании представлена карта строящихся и готовых объектов. Здесь можно посмотреть планировки и фото квартир. В разделе «видео» доступен ролик, снятый с квадрокоптера, на котором заметно, как жилой комплекс «Матрешки» выделяется ярким пятном среди остальной застройки. Также через камеры можно следить за ходом строительства. Самое главное, что для знакомства с комплексом даже не обязательно надевать маску!
Комфорт с момента покупки
Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой «под ключ». Давайте остановимся на этом месте подробнее, ведь ремонт не только радует глаз, но и экономит время и деньги.
Вот то, что сделано в квартирах в ЖК «Матрешки»:
- матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;
- стены, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;
- на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат»;
- смонтированы входные двери и межкомнатные двери с элементами декора;
- в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;
- установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители.
Широкий выбор
Компания «ВИРА-Строй» позаботилась о широкой линейке квартир, чтобы каждый покупатель смог найти свой «любимый» вариант. В «Матрешках» доступны 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки. Современные удобные планировки предлагают возможность выбрать что хочешь, а не «что дают». Можно подобрать жилье как для молодой семьи, так и для большой — с детьми, бабушками и дедушками.
Плюсы квартальной застройки
Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.
ЖК «Матрешки» — проект, удачно совмещающий фирменный почерк компании с архитектурной традицией Барнаула — города с ярким и самобытным стилем.
Яркие многоэтажные дома жилого комплекса «Матрешки» приметны издалека и выгодно выделяются среди местных новостроек необычным концептом фасадов с русским национальным символом.
Микрорайон, в котором сформирована максимально удобная для проживания среда с развитой инфраструктурой, доступными ценами, комфортная, безопасная и уютная.
Из 8 домов ЖК уже 4 сданы в срок, указанный в договоре: на ул. Балтийской, 95, 97, 99 и ул. С. Ускова, 37.
Плюсы инфраструктуры
Современный жилой комплекс «Матрешки» — проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений.
«Матрешки» — это:
- авторское благоустройство;
- безопасная и благоустроенная придомовая территория;
- подземный паркинг;
- игровые, спортивные и прогулочные зоны;
- супермаркеты, школы и детсады рядом;
- хорошая транспортная доступность.
Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!
Безопасный режим работы
С учетом текущей ситуации (самоизоляции) все наши специалисты переведены на удаленный рабочий режим. Поэтому вы можете забронировать квартиру, получить подробную консультацию по тел. (3852) 22−39−49
Регистрация сделок по приобретению квартир также возможна с помощью электронного сервиса, без посещения офиса и многофункционального центра.
«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй».
Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж
- Пн, вт, ср, чт, пт: 09.00−18.00
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Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95
- Пн, вт, чт, пт: 09.00−19.00
- Ср: 10.00−18.00
- Сб: 10.00−14.00
- Вс — выходной
ЖК «Матрешки»» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и matreshki-barnayl.ru. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».