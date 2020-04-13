Как безопасно купить квартиру? В компании «ВИРА-Строй» рассказали о грамотных инвестициях в непростое время

И вот почему.

Традиционно квадратный метр — самая стабильная «валюта». И сейчас вложения в жилье способны сберечь деньги. Пока не случился рост ставок по ипотеке и не увеличилась цена самого «квадрата», время подумать о покупке квартиры. Мы предлагаем вам рассмотреть жилищный комплекс «Матрешки» как один из самых удачных вариантов для покупки жилья.

Ситуация с пандемией в очередной раз показала, как важно думать о здоровье и безопасности. Но также она продемонстрировала, что финансовые сбережения, которые еще месяц назад радовали вас, могут начать «испаряться». Падение рубля по отношению к главным мировым валютам, рост цен и ставок действительно способны омрачить жизнь. Но это не повод печалиться, лучше действовать!

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке. Также отмечается, что продолжит увеличиваться цена квадратного метра. В этом ключе сегодняшний день может оказаться оптимальным для покупки жилья. Как сделать приобретение выгодным и безопасным, рассказывают специалисты компании « ВИРА-Строй ».

Все объекты «ВИРА-Строй» продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Безопасное проведение расчетов между покупателем и продавцом радикально изменило сложившиеся на рынке схемы.

Покупатель только выиграл. По новым правилам кредитные учреждения будут анализировать работу девелопера, изучать движения средств, анализировать риски и окупаемость проекта. Также банки будут следить за ходом строительства. Заморозка объекта и другие неприятные сюрпризы теперь практически исключены.

Строящиеся сейчас объекты в ЖК «Матрешки» (ул. С. Ускова, 41 и ул. Балтийская, 93) возводятся с системой эскроу-счетов в ПАО Сбербанк. Можно не бояться за будущее своих инвестиций.

Безопасность для здоровья

Дистанционное знакомство с квартирой — функция удобная во все времена. А уж нынешней весной тем более. На сайте компании представлена карта строящихся и готовых объектов. Здесь можно посмотреть планировки и фото квартир. В разделе «видео» доступен ролик, снятый с квадрокоптера, на котором заметно, как жилой комплекс «Матрешки» выделяется ярким пятном среди остальной застройки. Также через камеры можно следить за ходом строительства. Самое главное, что для знакомства с комплексом даже не обязательно надевать маску!

Комфорт с момента покупки

Важный для новых жильцов факт. После покупки не придется тратиться на ремонт — квартиры «ВИРА-Строй» передаются с отделкой «под ключ». Давайте остановимся на этом месте подробнее, ведь ремонт не только радует глаз, но и экономит время и деньги.

Вот то, что сделано в квартирах в ЖК «Матрешки»:

матовые натяжные потолки , способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;

способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет; стены , оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна;

оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна; на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат»;

смонтированы входные двери и межкомнатные двери с элементами декора;

в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;

установлена сантехника: ванная , раковина , унитаз , смесители.

Отделка. ООО «ИСК «ВИРА-Строй» Отделка. ООО «ИСК «ВИРА-Строй»

Широкий выбор

Компания «ВИРА-Строй» позаботилась о широкой линейке квартир, чтобы каждый покупатель смог найти свой «любимый» вариант. В «Матрешках» доступны 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и евродвушки. Современные удобные планировки предлагают возможность выбрать что хочешь, а не «что дают». Можно подобрать жилье как для молодой семьи, так и для большой — с детьми, бабушками и дедушками.

Отделка. ООО «ИСК «ВИРА-Строй» Отделка. ООО «ИСК «ВИРА-Строй»

Плюсы квартальной застройки

Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию — в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.

ЖК «Матрешки» — проект, удачно совмещающий фирменный почерк компании с архитектурной традицией Барнаула — города с ярким и самобытным стилем.

Яркие многоэтажные дома жилого комплекса «Матрешки» приметны издалека и выгодно выделяются среди местных новостроек необычным концептом фасадов с русским национальным символом.

Микрорайон, в котором сформирована максимально удобная для проживания среда с развитой инфраструктурой, доступными ценами, комфортная, безопасная и уютная.

Из 8 домов ЖК уже 4 сданы в срок, указанный в договоре: на ул. Балтийской, 95, 97, 99 и ул. С. Ускова, 37.

Плюсы инфраструктуры

Современный жилой комплекс «Матрешки» — проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений.

«Матрешки» — это:

авторское благоустройство;

безопасная и благоустроенная придомовая территория;

подземный паркинг;

игровые , спортивные и прогулочные зоны;

спортивные и прогулочные зоны; супермаркеты , школы и детсады рядом;

школы и детсады рядом; хорошая транспортная доступность.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

Безопасный режим работы

С учетом текущей ситуации (самоизоляции) все наши специалисты переведены на удаленный рабочий режим. Поэтому вы можете забронировать квартиру, получить подробную консультацию по тел. (3852) 22−39−49

Регистрация сделок по приобретению квартир также возможна с помощью электронного сервиса, без посещения офиса и многофункционального центра.

«VS-Недвижимость» — единственный официальный представитель ООО «ИСК «ВИРА-Строй».

Пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж

Пн , вт , ср , чт , пт: 09.00−18.00

вт ср чт пт: 09.00−18.00 Сб , вс — выходные

Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

Пн , вт , чт , пт: 09.00−19.00

вт чт пт: 09.00−19.00 Ср: 10.00−18.00

Сб: 10.00−14.00

Вс — выходной

ЖК «Матрешки»» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и matreshki-barnayl.ru. Банк-партнер ПАО «Сбербанк».