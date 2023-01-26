26 января
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Недвижимость

Как из мультфильма. Волшебную четырешку продают за 130 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру, словно из волшебного мультфильма, продают за 130,6 млн рублей в Москве. Она находится на набережной Тараса Шевченко, 1. Объявление размещено на «Авито».

Волшебную четырешку продают за 130 млн рублей в Москве
Волшебную четырешку продают за 130 млн рублей в Москве
Авито

Площадь «мультяшки» — 173 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 755 тыс. рублей.

Квартира находится на верхних этажах 14-этажного дома, известного как «Дом нефтяников». В разное время здесь жили известные люди страны — министры, члены правительства, народные артисты.

Квартира двухуровневая. Ремонт выполнен в итальянском классическом стиле.

На первом этаже находится гостиная с большим панорамным окном и камином. Отсюда открывается красивый вид на Москву-реку. Комнату украсили живыми цветами, небольшими картинками и фигурками.

Кухню совместили со столовой, там же есть французский балкон. Также на этаже есть просторный кабинет и санузел.

Второй этаж занимают две спальни, ванная комната и галерея.

Рядом с домом в шаговой доступности детский сад, школа при Посольстве Индии, кафе, рестораны и ТРЦ «Европейский».

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