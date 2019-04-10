Как изменился закон о регистрации дач и как можно в них прописаться

В России изменился порядок оформления садовых и жилых домов в садоводствах. Чтобы построить новый или перестроить старый объект, нужно уведомить об этом органы местного самоуправления. Как сделать это правильно, чтобы не пришлось сносить дом и судиться, рассказали эксперты Росреестра на пресс-конференции 9 апреля.

Предоставить уведомление

До недавних пор, чтобы поставить дом в садоводстве, собственник должен был получить разрешение на строительство, а затем на ввод в эксплуатацию. С 4 августа 2018 года действует уведомительный порядок (340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ…»). Он работает и при реконструкции дома. Если не выполнить эту процедуру, то строение могут признать самовольным.

Уведомление — это пакет документов на строительство дома, которое передается в отдел архитектуры района лично, через МФЦ или по почте. Проверив их, уполномоченный орган уведомит о соответствии проекта строительства нормам или несоответствии.

Что должно быть в уведомлении

Сведения о застройщике: данные паспорта , прописка.

прописка. Сведения о земельном участке.

Схема расположения дома на участке.

Сведения о строении: этажность , высота , площадь , отступы от границ.

Дача. CC0

Как долго будут рассматривать документы

Если в течение 7 рабочих дней муниципалитет не направил застройщику уведомление о несоответствии этого пакета документов нормам, строительство считается согласованным, отметили в Росреестре.

Когда строительство закончится, новосел должен уведомить об этом муниципалитет, приложив техплан дома, подготовленный кадастровым инженером. На изучение строения чиновникам отводится 7 дней. Затем они должны заявить, что дом не соответствует нормам строительства или направить в Росреестр пакет документов о постановке его на кадастровый учет и госрегистрации прав. Впрочем, гражданину не запрещают обратиться в Росреестр самостоятельно, не надеясь на администрацию.

Елена Бандурова,

заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю:

Если документы подаются в электронном виде, то Росреестр регистрирует право в течение суток. В первом квартале этого года мы получили 80 таких «электронных» заявлений от муниципалитетов. Личных обращений граждан все еще много.

Как прописаться на даче

Поучив документ о праве собственности на объект, гражданин может прописаться в нем и проживать с семьей, а также продать, завещать или совершить другую сделку. Не являясь собственником, это сделать невозможно.

Что нельзя строить на дачном участке

Важно, что к уведомлению не нужно прикладывать проект будущего капитального дома. Но застройщик должен знать: ему нельзя возводить больше трех наземных этажей (20 м) и двух подземных. Также следует соблюдать все нормы строительства, иначе из-за нарушений комиссия муниципалитета может не принять дом, а значит право собственности не оформят.