Как купить квартиру в столице и сэкономить

Все больше людей стремится сменить место жительства, выбирая для себя лучшие условия. Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, что четверть россиян хотят переехать в другой город. Одним из самых популярных городов стал Новосибирск — столица Сибири, он расположился на четвёртой строчке рейтинга.

Переезжать можно сразу

Если вы относитесь к числу соотечественников, которые также считают этот город отличным вариантом для ПМЖ — для вас есть хорошие новости. Крупный новосибирский застройщик продаёт квартиры в микрорайоне «Чистая Слобода» с уже полностью готовым ремонтом «под ключ», за который не нужно платить! После получения ключей новосёлы могут сразу же переезжать. То есть не будет никаких назойливых звуков перфораторов, ожидания завершения работ, бесконечных покупок строительных материалов. А главное — никаких дополнительных затрат. Все уже включено в стоимость квартиры.

В каждой квартире дома застройщик сразу устанавливает пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, клеит обои, стелет линолеум. В кухне выложен фартук из кафеля, ванная и туалетная комнаты сразу обеспечены сантехникой и счетчиками. Перед заселением девелопер приглашает клининговую компанию, которая проводит уборку в каждой квартире. А специально созданная комиссия инспектирует дом, чтобы убедиться в качестве выполненной отделки помещений.

Чистовая отделка. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

Квартира за 300 рублей в день

В «Чистой Слободе» построено уже 53 дома, и в конце этого года будет сдано ещё 5 домов. Строительная компания сотрудничает со всеми ведущими банками страны, что позволяет оформить ипотеку на самых выгодных условиях. Например, сейчас минимальная ипотечная ставка составляет 7,7%. Покупая студию площадью 21,89 кв. м, в месяц за неё нужно будет платить всего 9 023 рубля, это всего лишь 300 рублей в день.*

Бесплатно помогут решить жилищный вопрос квалифицированные ипотечные специалисты, которые работают в компании. Менеджеры подробно проконсультируют и предложат лучшие варианты кредитования.

Планировка. ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

«Чистая Слобода» — крупнейший микрорайон Новосибирска, который находится на левом берегу. До станции метро на трамвае можно доехать за 20 минут. На территории расположена большая и современная школа, работает три детских садика и строится четвёртый. Развивается сеть общественного транспорта и строятся новые дороги.

Уже больше 25 000 человек называют «Чистую Слободу» своим домом. Вы можете присоединиться к ним! Возможно, это станет действительно весомым поводом для того, чтобы решиться на переезд в столицу Сибири.

Звоните по номеру +7 (383) 373-68-40 , чтобы получить ответы на все интересующие вас вопросы.

ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест»

Застройщик ООО «Специализированный застройщик КПД-Газстрой-Инвест». Проектные декларации на сайте chistayasloboda.ru

**Расчёт представлен для квартиры-студии площадью 21,89 кв. м в доме № 39 (по Генплану) стоимостью 1 410 000 рублей при первоначальном взносе в размере 15% по ставке 7,7% годовых. Срок кредитования 25 лет. Кредит предоставляет ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014