Как купить уютный загородный дом и не платить проценты по ипотеке

Сидеть в самоизоляции намного приятнее жителям загородных домов — в их распоряжении не только комнаты, но и собственный приусадебный участок. Там гулять никто не запрещает, а любители повозиться в земле уже сейчас спокойно готовятся разбивать грядки и клумбы. В пригороде Барнаула одно из таких комфортных мест — поселок Лосихин Остров, который строится в 12 км от города. Этой весной купить здесь новенький дом можно на крайне выгодных условиях.

Лосихин Остров расположен рядом с селом Санниково (Первомайский район). Его главные преимущества — современные функциональные дома, продуманная инфраструктура и единый архитектурный стиль, как на картинках в Instagram.

Природа вокруг тоже радует глаз — с одной стороны поселка течет река Лосиха, а с другой он граничит с лесом и озером.

Всего через месяц семь семей смогут заехать в новые дома, построенные по скандинавской технологии (дерево, утеплитель и свайно-ростверковый фундамент). Девелопер предлагает на выбор таунхаусы, дуплексы и коттеджи. Стоимость дома начинается от 2 млн рублей.

Условия покупки сейчас крайне приятные. Дом можно взять на условиях программы «Сельская ипотека» под 2,7% годовых* на срок до 25 лет, а застройщик берет на себя обязательство платить проценты по жилищному кредиту до конца 2020 года.

Марина Ракина,

руководитель агентства недвижимости «Проспект Недвижимость»:

— В связи с самоизоляцией спрос на загородную недвижимость вырос по всей России, и Барнаул не исключение. Ситуацию подстегивает и программа «Сельская ипотека», которая предлагает кредит на выгодных условиях. Люди, которые уже давно задумывались о покупке дома, начали искать конкретные варианты и планировать переезд. Поселок Лосихин Остров — хороший вариант для городских жителей. Развитая инфраструктура (дороги, освещение улиц, организованный вывоз мусора, чистка снега зимой), архитектурная уникальность и эргономичные небольшие дома на 100−120 кв. метров позволят жить с комфортом за небольшие деньги.

Как купить дом в Лосихином Острове

Чтобы купить дом в современном пригородном поселке Лосихин Остров нужно сделать пять простых шагов.

Выбрать дом , который вам больше всего понравится. Оставить заявку о покупке на сайте лосихиностров.рф Получить предложение от застройщика , что проценты по ипотеке он берет на себя. Оформить ипотеку. Заселиться в свой собственный новый дом.

Более подробную информацию о застройщике и поселке Лосихин Остров вы можете узнать на сайте лосихиностров.рф, а также Instagram.

*Условия кредитования в АО «Россельхозбанк»: объект недвижимости с земельным участком на сельской территории, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве; земельный участок на сельской территории, и строительство на нем жилого дома; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке на сельской территории. Первоначальный взнос от 10%. Срок 1 — 300 месяцев. Сумма кредита 100 000 — 5 000 000 ₽: до 3 000 000 ₽. для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях субъектов РФ, за исключением Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; до 5 000 000 ₽. для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Залог объект приобретаемой недвижимости. Не более 3-х созаемщиков, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг (а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту. Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней. Страхование: обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита; добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита. Льготная процентная ставка: при наличии личного страхования — 2,70%; при отсутствии личного страхования — 3,00%. Базовая процентная ставка: льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Стандартная процентная ставка — 11,50%. Застройщик: ООО «Индиго».