Как мужчины выбирают квартиры?

Среди опрошенных нами случайных прохожих, большинство мужчин оказались весьма практичными. Намного бОльшее значение для мужчин имеет планировка, нежели общее число квадратных метров. Важно, по их мнению, чтобы квартира была комфортной для всех обитателей дома. Идеальный вариант — жилье, где каждый квадрат используется максимально эффективно, а бесполезные коридоры не съедают площадь. Для достижения этой цели многие архитекторы используют современный подход: сначала разрабатывают технический дизайн-проект квартиры — зонируют пространство, расставляют мебель, бытовую технику и электронику. После этого наносят на проект стены, дверные проемы, розетки и выключатели. Подобные застройщики обычно предлагают покупателю готовый дизайн-проект квартиры. В нашем городе такие планировки можно найти в новостройках ЖК «Новый квартал» от строительной компании «Мой дом».

Накануне Дня защитника Отечества, мы провели опрос среди сильной половины жителей Барнаула и узнали, на что больше ориентируются мужчины при выборе жилья, и какие объекты на рынке новостроек сегодня в топе у горожан.

Говорят, настоящий мужчина в своей жизни должен посадить дерево, воспитать детей и построить дом. Рассуждая о последнем, главное в наше время — выбрать надежную компанию, которая поможет реализовать важную мужскую задачу.

Параметр 2. Безопасность и комфорт

В мужском подходе к выбору жилья важно, чтобы новый дом стал настоящей «крепостью», где можно расслабиться и почувствовать уют, оставив все проблемы мира за порогом. К счастью, в наши дни строительные компании продумывают эти нюансы до мелочей. Охранные системы, подземный паркинг, видеонаблюдение — вот то, что обеспечивает комфорт и безопасность жильцам. По этим критериям барнаульцы выделяют сразу несколько жилых объектов. В результате опроса на третьем месте у горожан оказался микрорайон «Дружный» от компании «Жилищная инициатива», а первое и второе места поделили проекты ЖК «Две Эпохи» от компании «Строительная перспектива» и жилищный комплекс «Новый Квартал» от СК «Мой Дом».Они отличаются закрытой территорией, к тому же все необходимое для комфортной жизни здесь под рукой. Комплексная застройка предполагает наличие школы, больниц, магазинов, удобных игровых и спортивных площадок в шаговой доступности от дома. К слову, комплекс «Две эпохи» уже давно на слуху у горожан, а вот СК «Новый Квартал» жители знают меньше, потому как застройщик на рынке не так давно, но уже завоевал доверие покупателей. Здесь, отмечают мужчины, есть неоспоримые преимущества, благодаря которым хочется купить здесь квартиру. Это усиленная круговая шумоизоляцияи большие теплые лоджии.

Параметр 3. Техническое состояние

Если ответственность за внутреннее обустройство квартиры мужчины практически всегда передают женщинам или дизайнерам, то к техническим вопросам они подходят серьезно. Пол, трубы, электрика и т. п. проходят жесточайшую проверку.

Оказалось, выбирая новостройку, мужчины еще более скрупулезны. По мнению опрошенных, важно то, какие строительные и отделочные материалы использует компания-застройщик, и то, насколько соблюдает технологии.

ЖК «Новый квартал». Источник: архив ООО «Мой Дом»

Параметр 4. Уникальность

И конечно, нашим защитником просто необходимо все исключительное и неповторимое. Если часы — то из лимитированной коллекции, а дом — прекрасный «дворец» в десяти минутах от центра города. Среди новостроек высоким архитектурным стандартам, отмечают мужчины, в Барнауле соответствуют новостройки в жилых комплексах вышеупомянутых строительных компаний.

ЖК «Новый квартал» — застройщик ООО «Мой Дом» (проектные декларации — на сайте барнаулдом.рф). ЖК «Две Эпохи» — застройщик ООО ПСК «Строительная Перспектива» (проектные декларации — на сайте cp22.ru).