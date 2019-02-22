Как мужчины выбирают квартиры?

Параметр 2. Безопасность и комфорт
В мужском подходе к выбору жилья важно, чтобы новый дом стал настоящей «крепостью», где можно расслабиться и почувствовать уют, оставив все проблемы мира за порогом. К счастью, в наши дни строительные компании продумывают эти нюансы до мелочей. Охранные системы, подземный паркинг, видеонаблюдение — вот то, что обеспечивает комфорт и безопасность жильцам. По этим критериям барнаульцы выделяют сразу несколько жилых объектов. В результате опроса на третьем месте у горожан оказался микрорайон «Дружный» от компании «Жилищная инициатива», а первое и второе места поделили проекты ЖК «Две Эпохи» от компании «Строительная перспектива» и жилищный комплекс «Новый Квартал» от СК «Мой Дом».Они отличаются закрытой территорией, к тому же все необходимое для комфортной жизни здесь под рукой. Комплексная застройка предполагает наличие школы, больниц, магазинов, удобных игровых и спортивных площадок в шаговой доступности от дома. К слову, комплекс «Две эпохи» уже давно на слуху у горожан, а вот СК «Новый Квартал» жители знают меньше, потому как застройщик на рынке не так давно, но уже завоевал доверие покупателей. Здесь, отмечают мужчины, есть неоспоримые преимущества, благодаря которым хочется купить здесь квартиру. Это усиленная круговая шумоизоляцияи большие теплые лоджии.
Параметр 3. Техническое состояние
Если ответственность за внутреннее обустройство квартиры мужчины практически всегда передают женщинам или дизайнерам, то к техническим вопросам они подходят серьезно. Пол, трубы, электрика и т. п. проходят жесточайшую проверку.
Оказалось, выбирая новостройку, мужчины еще более скрупулезны. По мнению опрошенных, важно то, какие строительные и отделочные материалы использует компания-застройщик, и то, насколько соблюдает технологии.
Параметр 4. Уникальность
И конечно, нашим защитником просто необходимо все исключительное и неповторимое. Если часы — то из лимитированной коллекции, а дом — прекрасный «дворец» в десяти минутах от центра города. Среди новостроек высоким архитектурным стандартам, отмечают мужчины, в Барнауле соответствуют новостройки в жилых комплексах вышеупомянутых строительных компаний.
ЖК «Новый квартал» — застройщик ООО «Мой Дом» (проектные декларации — на сайте барнаулдом.рф). ЖК «Две Эпохи» — застройщик ООО ПСК «Строительная Перспектива» (проектные декларации — на сайте cp22.ru).