Как не переплачивать за «квадрат» и выбрать хорошую квартиру по честной цене

Что должно входить в стоимость квадратного метра квартиры и почему низкая цена может заставить платить больше? Разбираемся в нашем материале.

При покупке жилья россияне в первую очередь смотрят на цену, остальные факторы менее значимы. Об этом говорят результаты всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в 2017 году. Стоимость как главный критерий обозначили 58% опрошенных. Далее идут расположение (40%), планировка (32%), инфраструктура (21%), качество постройки (11%).

Как видим, зачастую обращается недостаточно внимания на то, как построен дом, насколько в нем удобные планировки и эффективная шумоизоляция, будет ли высокая стоимость услуг ЖКХ, безопасен ли двор и есть ли поблизости хорошая школа. В результате покупатель, польстившись на цену квадратного метра ниже, чем у другого застройщика, может быстро разочароваться в новой квартире.

Согласитесь, мало приятного узнать, что в доме, оказывается, плохая звукоизоляция, продуваемые окна, двор без детских площадок и другие неудобства. Цена радует уже не так, не правда ли?

ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Как правильно сравнивать стоимость квадратного метра в квартирах от разных застройщиков? Как понять, что вариант дешевле не всегда значит лучше?

Критерий первый. Инфраструктура Месторасположение жилого комплекса в Барнауле, наличие школ, детских садов, близость транспортных развязок и другой инфраструктуры всегда влияет на стоимость квадратного метра. Все потому, что она изначально заложена в цену земли, где стоит дом. Поэтому, сравнивая стоимость «квадрата», смотрите на инфраструктуру. Проверьте, далеко ли учебные заведения? Как до них добираться? Есть ли поликлиника? Сколько времени займет путь, скажем, до главной площади города? Возможно, в будущем вы больше денег потратите на дорогу.

Критерий второй. Внутреннее обустройство Выбирая жилой комплекс, посмотрите, как будет выглядеть двор. Могут ли туда беспрепятственно попасть посторонние? Есть ли место для прогулок, детских игр? И можно ли отпускать ребенка там гулять одного? По-настоящему безопасная придомовая территория, организованная в концепции «двор для людей», встречается в жилых комплексах Барнаула нечасто. Еще важный вопрос: куда вы будете ставить автомобиль? Просто во двор или на специальный крытый паркинг? Это тоже нужно учитывать, когда вы сравниваете два жилых комплекса и стоимость квадратного метра в них. Например, в ЖК «Новый квартал» от компании «Мой дом» в стоимость квартиры включена возможность ставить машину на многоэтажном паркинге. Поэтому внутри двора — исключительно пешеходная зона с различными площадками и местами для отдыха. Сравните с отдельными жилыми комплексами Барнаула, где во дворе невозможно пройти с коляской из-за припаркованных машин. ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Критерий третий. Качество и дополнительные «плюшки» Заходим в квартиру. Посмотрите, насколько эргономична планировка. Если есть странные выступы или ниши либо есть просчеты в габаритах комнат, то из-за этого может не войти какая-либо мебель. Это значит, что купленные вами квадратные метры вы сможете использовать не на 100%, но заплатить вам за них придется. Подобные проблемы часто встречаются с заведомо очень дешевыми квартирами, где застройщики не уделяют внимание тщательной проработке планировочных решений. Есть ли лоджия? Утеплена ли она? А как обстоит дело с энергосберегающими технологиями? Не будут ли из-за лишних расходов увеличиваться коммунальные платежи? Все эти моменты следует учитывать, сравнивая цену «квадрата» у разных компаний. Обратите внимание на лифты. Если лифт недостаточно быстрый и вместительный, это ежедневно будет приносить неудобства и тратить драгоценное время на ожидание и подъем на нужный этаж. По истечении гарантийного срока расходы на ремонт и обслуживание лифтов лягут на плечи собственников квартир, и, если в вашем доме будет надежный лифт, вы избежите значительных затрат. В отдельных жилых комплексах Барнаула можно встретить и совсем редкие качества, которые тоже стоит иметь в виду при выборе. Например, в ЖК «Новый квартал» предлагаются квартиры со звукоизоляцией на 360 градусов. То есть вы не будете слышать соседей сверху, снизу и по бокам! Согласитесь, спокойствие, крепкий сон и приватность очень важны. Получите ли вы эти преимущества, предпочтя квартиру в другом комплексе? ЖК «Новый квартал». Источник: ООО «Мой Дом»

Критерий четвертый. Возможности покупки Последний критерий — уже не про цену «квадрата», но на ваше решение о покупке квартиры может повлиять. Посмотрите, предлагает ли застройщик выгодные программы по ипотеке, рассрочке, обмену старой квартиры на новую или включения стоимости ремонта в ипотеку.* И если вы изучили все плюсы и минусы жилых комплексов, то делайте окончательный выбор. Главное, стоит помнить: не всегда самый дешевый вариант вас устроит. Возможно, лучше взять несколько дороже, но пользоваться большим количеством преимуществ. В среднем стоимость квадратного метра в жилых комплексах Барнаула может отличаться на 2−5 тысяч рублей. Поэтому, изучая различные варианты, старайтесь смотреть не только на ту цену «квадрата», которую показывает застройщик. Взгляните на квартиру именно как на комплекс, включающий в себя не только жилье. Ведь все это — отличная инфраструктура, крытый паркинг, безопасный двор, внутренние преимущества вроде шумоизоляции — преимущества, недостаток которых вы точно ощутите. Особенно это актуально, если вы покупаете квартиру в ипотеку. При покупке более дорогой квартиры увеличение платежа будет небольшим. Интерьер. Источник: ООО «Мой Дом»

ЖК «Новый квартал» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533−991 Застройщик — ООО «Мой Дом». Проектную декларацию смотрите на сайте барнаулдом.рф