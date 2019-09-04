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Как обменять квартиру в Барнауле на новую в большом городе: 3 правила безопасного и выгодного переезда в Новосибирск

Иногда кажется, что покупка квартиры в другом городе — дело рискованное. Хотя уже давно это совсем не так. Новосибирский застройщик на собственном примере показал, какими должны быть новые стандарты безопасности для современных жилых комплексов, в том числе это касается безопасности проживания детей.

Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Источник: ООО «АКВА СИТИ».

И это кардинально отличается от того, что можно увидеть в большинстве дворов и домов Новосибирска.

1. Безопасный район

Есть общие принципы, какие районы можно считать безопасными, а какие нет. И зависит это в первую очередь от того, кто живет с вами по соседству. Это наглядно реализовано и жилом комплексе «Ясный берег», где поддерживается атмосфера добрососедства и уважения общих ценностей.

Здесь живут люди, которые уважают эстетику и дорожат комфортом:

  • до работы не нужно добираться час, и еще час до садика на другом конце города. Потому что детский сад — в соседнем доме, а до центра города — всего 7 минут езды;
  • в окна видно не соседнюю серую многоэтажку, а закаты над рекой, огромный парк и современную архитектуру от всемирно известных немецких архитекторов (выберите квартиру с видом на реку — они отмечены специальным значком моста);
  • жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой — магазины, аквапарк, школы, остановки транспорта — в шаговой доступности;
  • двор настолько безопасное и комфортное место, что является продолжением понятия «дом».

Двухкомнатные студии европейского формата с просторным залом и гардеробной всего от 2,8 млн. руб. — идеальное решение для переезда всей семьей. Есть также классические двух- и трехкомнатные квартиры. Посмотрите на интересные планировки 2- и 3-комнатных квартир в строящихся домах «Ясного берега».

2. Безопасный двор

В «Ясном береге» реализована 3-ступенчатая система безопасности: более 80 камер на территории, четыре поста охраны и закрытый периметр обеспечивают комфорт жителей комплекса.

Видео с камер доступны для жителей на экране смартфона в режиме реального времени.

Родители без опасений отпускают детей гулять на четырех гектарах паркового пространства: тут и детские площадки, и спортивные, и даже настоящая детская гоночная трасса для бесшумных автомобилей — уменьшенная копия Formula 1. Нынешней зимой в уникальном дворе «Ясного берега» заработал каток с новогодней елкой и праздничным оформлением — настоящая зимняя сказка, не отходя от дома.

Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Источник: ООО «АКВА СИТИ».

Двор безопасен не только потому что там нет чужих, а еще и потому что играющим детям не угрожает движение автомобилей. Концепция «двор без машин» в городе-парке «Ясный берег» реализована благодаря сквозным подъездам: с внешней стороны — место для парковки, с внутренней — безопасный двор, куда не попадают автомобили. (Узнайте, сколько стоят квартиры в таких домах).

3. Безопасная сделка

Залог безопасной сделки — репутация застройщика. Нужно оценить надежность его финансового партнера. Застройщик города-парка «Ясный берег» — ООО «АКВА СИТИ». А его финансовый партнер — ПАО «Сбербанк» — это лучшая гарантия для покупателей.

Второй показатель — масштабы объекта, где вы собираетесь покупать квартиру. Желательно выбрать район, где несколько домов уже сданы, а значит налажена инфраструктура. Например, в городе-парке «Ясный берег» уже сданы 5 домов — и квартиры в них почти распроданы, что тоже говорит в пользу выбора проекта.

И, наконец, третий аспект — профессионализм в удаленных сделках. 30% покупателей квартир в городе-парке «Ясный берег» — иногородние клиенты. Вам помогут получить положительное кредитное решение в банке вашего города и проконтролируют весь процесс вплоть до электронной регистрации в Сбербанке.

Приятный бонус: для жителей Казахстана проезд и проживание на время сделки оплачивает застройщик (узнайте подробнее, что вам оплатят).

Оцените все преимущества безопасного переезда в Новосибирск: выбирайте квартиры от 2 820 000 руб. Ипотека — от 14 980 руб. в месяц. (Оставьте заявку на бесплатный расчет ипотеки под ваши условия прямо сейчас).

Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Жилой комплекс «Ясный берег» (визуализация).
Источник: ООО «АКВА СИТИ».
4. Простой обмен

Новосибирский застройщик предлагает обмен квартиры в Казахстане на новую в жилом комплексе «Ясный берег»:

Город-парк «Ясный берег»: +7 (383) 367-00-77 | www.ясныйберег.рф |

Инстаграм: yasnybereg_official

Вконтакте: vk.com/yasnybereg

Застройщик: ООО «АКВА СИТИ». Строительство ведется по 214-ФЗ с соблюдением всех гарантий.

*Расчёт сделан для квартиры: 42,92 кв. м в доме № 12, стоимостью 2 820 000 руб., сдача в 4 кв. 2020 г., по ставке 9,8%. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Подробности на сайте www.sberbank.ru. Не является публичной офертой.

Подробные условия приобретения недвижимости у специалистов отдела продаж по т.: 8 (383) 367-00-77.

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