Как обменять квартиру в Барнауле на новую в большом городе: 3 правила безопасного и выгодного переезда в Новосибирск

И это кардинально отличается от того, что можно увидеть в большинстве дворов и домов Новосибирска.
Есть общие принципы, какие районы можно считать безопасными, а какие нет. И зависит это в первую очередь от того, кто живет с вами по соседству. Это наглядно реализовано и жилом комплексе «Ясный берег», где поддерживается атмосфера добрососедства и уважения общих ценностей.
Здесь живут люди, которые уважают эстетику и дорожат комфортом:
- до работы не нужно добираться час, и еще час до садика на другом конце города. Потому что детский сад — в соседнем доме, а до центра города — всего 7 минут езды;
- в окна видно не соседнюю серую многоэтажку, а закаты над рекой, огромный парк и современную архитектуру от всемирно известных немецких архитекторов (выберите квартиру с видом на реку — они отмечены специальным значком моста);
- жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой — магазины, аквапарк, школы, остановки транспорта — в шаговой доступности;
- двор настолько безопасное и комфортное место, что является продолжением понятия «дом».
Двухкомнатные студии европейского формата с просторным залом и гардеробной всего от 2,8 млн. руб. — идеальное решение для переезда всей семьей. Есть также классические двух- и трехкомнатные квартиры. Посмотрите на интересные планировки 2- и 3-комнатных квартир в строящихся домах «Ясного берега».
В «Ясном береге» реализована 3-ступенчатая система безопасности: более 80 камер на территории, четыре поста охраны и закрытый периметр обеспечивают комфорт жителей комплекса.
Видео с камер доступны для жителей на экране смартфона в режиме реального времени.
Родители без опасений отпускают детей гулять на четырех гектарах паркового пространства: тут и детские площадки, и спортивные, и даже настоящая детская гоночная трасса для бесшумных автомобилей — уменьшенная копия Formula 1. Нынешней зимой в уникальном дворе «Ясного берега» заработал каток с новогодней елкой и праздничным оформлением — настоящая зимняя сказка, не отходя от дома.
Двор безопасен не только потому что там нет чужих, а еще и потому что играющим детям не угрожает движение автомобилей. Концепция «двор без машин» в городе-парке «Ясный берег» реализована благодаря сквозным подъездам: с внешней стороны — место для парковки, с внутренней — безопасный двор, куда не попадают автомобили. (Узнайте, сколько стоят квартиры в таких домах).
Залог безопасной сделки — репутация застройщика. Нужно оценить надежность его финансового партнера. Застройщик города-парка «Ясный берег» — ООО «АКВА СИТИ». А его финансовый партнер — ПАО «Сбербанк» — это лучшая гарантия для покупателей.
Второй показатель — масштабы объекта, где вы собираетесь покупать квартиру. Желательно выбрать район, где несколько домов уже сданы, а значит налажена инфраструктура. Например, в городе-парке «Ясный берег» уже сданы 5 домов — и квартиры в них почти распроданы, что тоже говорит в пользу выбора проекта.
И, наконец, третий аспект — профессионализм в удаленных сделках. 30% покупателей квартир в городе-парке «Ясный берег» — иногородние клиенты. Вам помогут получить положительное кредитное решение в банке вашего города и проконтролируют весь процесс вплоть до электронной регистрации в Сбербанке.
Приятный бонус: для жителей Казахстана проезд и проживание на время сделки оплачивает застройщик (узнайте подробнее, что вам оплатят).
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- выбираете новую квартиру: готовую или в стройке
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Город-парк «Ясный берег»:
Инстаграм: yasnybereg_official
Вконтакте: vk.com/yasnybereg
Застройщик: ООО «АКВА СИТИ». Строительство ведется по 214-ФЗ с соблюдением всех гарантий.
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