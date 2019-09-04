Как обменять квартиру в Барнауле на новую в большом городе: 3 правила безопасного и выгодного переезда в Новосибирск

1. Безопасный район

Есть общие принципы, какие районы можно считать безопасными, а какие нет. И зависит это в первую очередь от того, кто живет с вами по соседству. Это наглядно реализовано и жилом комплексе «Ясный берег», где поддерживается атмосфера добрососедства и уважения общих ценностей.

Здесь живут люди, которые уважают эстетику и дорожат комфортом:

до работы не нужно добираться час , и еще час до садика на другом конце города. Потому что детский сад — в соседнем доме , а до центра города — всего 7 минут езды;

и еще час до садика на другом конце города. Потому что детский сад — в соседнем доме а до центра города — всего 7 минут езды; в окна видно не соседнюю серую многоэтажку , а закаты над рекой , огромный парк и современную архитектуру от всемирно известных немецких архитекторов ( выберите квартиру с видом на реку — они отмечены специальным значком моста);

а закаты над рекой огромный парк и современную архитектуру от всемирно известных немецких архитекторов выберите квартиру с видом на реку — они отмечены специальным значком моста); жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой — магазины , аквапарк , школы , остановки транспорта — в шаговой доступности;

аквапарк школы остановки транспорта — в шаговой доступности; двор настолько безопасное и комфортное место , что является продолжением понятия «дом».

Двухкомнатные студии европейского формата с просторным залом и гардеробной всего от 2,8 млн. руб. — идеальное решение для переезда всей семьей. Есть также классические двух- и трехкомнатные квартиры. Посмотрите на интересные планировки 2- и 3-комнатных квартир в строящихся домах «Ясного берега».