Как приобрести земельный участок в городе Барнауле, располагая денежными средствами в сумме 200 000 рублей?

— Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» для семей, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу) предусмотрена возможность получения государственной поддержки путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с названным Федеральным законом осуществляется в случае, если гражданином до 1 июля 2023 года заключен кредитный договор (договор займа), целью которого является, в частности, приобретения земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время в поселке Центральный города Барнаула в продаже имеются земельные участки площадью по 10 соток с проведенными коммуникациями (газ, свет, вода), предназначенные для индивидуального жилищного строительства, стоимостью 650 000 рублей. Однако при условии участия в вышеуказанной программе и использования мер государственной поддержке семьи с детьми имеют возможность приобрести такие земельные участки, располагая собственными денежными средствами в сумме 200 000 рублей.

После заключения договора, согласно названному закону, погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) покупателя в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей, осуществляется единым институтом развития в жилищной сфере, являющимся агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержке семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).