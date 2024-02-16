Как проехать на Побочень. В новый район площадью 200 га остается меньше путей, чем требуется

Строительство нового ЖК на ул. Промышленной, 10 , возможно, затронет общественные интересы, поделился мыслью на заседании градсовета главный архитектор края Виктор Четошников. Дом может замкнуть один из немногих оптимальных путей к будущему жилому району на полуострове Побочень. Чем хуже остальные дороги, размышляли эксперты.

При обсуждении нового ЖК, члены градсовета задумались над вопросом: как жители будут проезжать на засыпанный Ковш и полуостров Побочень. Особенно, если две улицы, которые можно было бы к ним дотянуть, уже замыкают здания.

Так, ул. Льва Толстого заканчивается на историческом памятнике – первой городской электростанции, которую в будущем планируют превратить в ресторан.

Соседняя ул. Ползунова может замкнуться новым домом на ул. Промышленной, 10.

«Развивать полуостров будут обязательно – это 200 га у центра города, — отметил Виктор Четошников. – Потребуется транспортная связка с существующей дорожной сетью».

Ул. Гоголя под эти цели, на его взгляд, мало подходит.

«Там будет серьезный перепад рельефа даже с учетом будущего намыва, — объяснял архитектор. – Пролагать дорогу там дороже и труднее. А от устья Барнаулки – сообщение на уровне дворовых проездов. Оно вообще не рассчитано на те потребности, которые появятся при освоении Побоченя».

Засыпка Ковша. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Ситуация может обернуться большой проблемой для города в будущем, и застройщикам ул. Промышленной нужно иметь это в виду и не навредить, считает архитектор.

Напомним, что на ПФЭМ в 2023 году правительство края и компания «Новый Барнаул» заключили соглашение. Оно касается комплексного развития полуострова Побочень. К 2030 году там планируют построить многоквартирные высотки, детсады, школы. И дороги, которые потребуется соединить с остальным городом.

На участке площадью 200 га планируют возвести около 1 млн кв. м. жилья. Инвестпроект оценивают в 50 млрд рублей.

Ранее для будущего участка на месте Ковша уже разработали эскизный проект планировки. На «новой» земле расчертили 20 домов по 10-25 этажей, два детсада, две школы, два гаражных комплекса и т.д.

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