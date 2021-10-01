Жилье под процент. Как Сбербанк изменил ставки по ипотеке с 1 октября

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Что стало со ставками по ипотеке Сбера?

Стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке увеличилась на 0,4 процентных пункта — до 8,4% годовых. Возросла и минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей, покупающих жилье на «вторичке».

С 7,7% она подскочила до 8,1% годовых. Отмечается, что базовая ставка для остальных заемщиков выросла с 8,1% до 8,5%.