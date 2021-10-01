Жилье под процент. Как Сбербанк изменил ставки по ипотеке с 1 октября

Стоимость ипотеки на покупку жилья в новостройке увеличилась на 0,4 процентных пункта — до 8,4% годовых. Возросла и минимальная ставка по ипотечным кредитам для молодых семей, покупающих жилье на «вторичке».
С 7,7% она подскочила до 8,1% годовых. Отмечается, что базовая ставка для остальных заемщиков выросла с 8,1% до 8,5%.
Стоимость ипотечных кредитов возросла в мае текущего года. До этого, в апреле, в интервью «РБК» глава компании Герман Греф заявил: повышение ставок произойдет, если Банк России ужесточит кредитную политику.
«Тренд» на рост ставок охватит крупнейших участников рынка. Произойдет это к концу года, ссылается «Forbes» на управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина.