"Кто сказал, что здесь будет торговля?" Почему слушания по Сереброплавильному заводу превратились в битву

Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru. Публичные слушания. Фото : altapress.ru.

В ходе обсуждения высказывались в основном противники: одни эмоционально с призывом "отчитаться", "обязать" и "чтобы был парк". Другие конструктивно, с вопросами по существу. Те кто пришел голосовать "за" с мест призывали дать предпринимателям возможность работать, "иначе через пару лет уже нечего будет восстанавливать".

Что происходило

29 мая в первой плавильной фабрике прошли публичные слушания. Компания "Матч", принадлежащая Евгению Ракшину и Нодару Шонии, предложила внести изменения в проект планировки туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

Предприниматели хотели юридически объединить свой участок с территориями, которые находятся в краевой собственности или никому не принадлежат. Это позволит сформировать геометрически правильный и просторный участок, на котором возможно новое строительство. Пятно застройки "новичка" — квадрат довольно большой площади между улицей Мамонтова и рекой Барнаулкой.

Выступающие продемонстрировали слайд, на котором обозначили территорию памятников. Здесь, подчеркнули они, строить ничего нельзя. Новое здание возможно соорудить на соседнем участке, по поводу которого и собрали публичные слушания.

225 слушают внимательно

На публичные слушания зарегистрировались 225 горожан. Желающих было чуть больше, однако не все успели пройти регистрацию вовремя, хотя документы оформляли шесть сотрудников. Зал, в котором проводили "публичку", был плотно набит теми, кто хотел высказать свое мнение, узнать, что будет с памятником архитектуры федерального значения — Барнаульским сереброплавильным заводом.

В президиуме — начальник комитета по строительству и архитектуре Барнаула Алексей Бобров, его коллеги, а также Евгений Ракшин. В зале — горожане. Среди них известные архитекторы, чиновники, предприниматели, близкие к теме.

Евгений Ракшин в продолжительной речи рассказал, как он и его партнер приобрели объект и что теперь с ним происходит.

Евгений Ракшин,

один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Обошелся он примерно в 180 млн рублей. Желающих купить участок не было. В том числе со стороны администрации, которая могла бы забрать территорию, восстановить ее и проводить здесь городские мероприятия. Или, например, построить школу. Для нее же ищут участок в центре. Но пока такой проект не заинтересовал мэрию.

Спикер постарался донести до собравшихся: еще несколько лет назад завод никому был не нужен. При строительстве Красноармейского часть плотины просто срезали и горожане не возражали. Еще он подтвердил, что у собственников нет решения, что именно строить на участке, который сейчас формируется, но это не основание выносить отрицательное решение по публичным слушаниям.

Евгений Ракшин,

один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Мы не знаем, что именно построить на новом участке. Кто сказал, что здесь будет торговля? Нет такого, да и других решений. В Москве, например, есть восстановленная фабрика "Красный октябрь", где устроили культурное пространство. Однако в столице проживают 15 млн человек, плюс приезжие. Поэтому пространство востребовано. У нас вряд ли будут набираться по 2 тысячи человек, которые будут приходить в подобное культурное пространство.

А горожане против

Очевидно, что некоторые участники публичных слушаний пришли, чтобы биться с собственниками и побудить остальных голосовать против.

Один из них почти сразу предложил перенести процедуру на другой срок, а собственникам взять на себя обязательство вложить в реконструкцию исторической зоны миллионы рублей. А на участке, который формировался в ходе слушаний, построить, например, конгрессно-выставочный центр (его планируют возвести на правом берегу Оби в рамках развития туркластера на федеральные деньги, — прим. ред).

Евгений Ракшин попросил выступавшего представиться.

Выступающий: "Чеснов Павел Алексеевич, кандидат в мэры города на выборах в декабре 2017 года".

Евгений Ракшин: "Я хочу обратить внимание: этого человека я впервые вижу. Это популист чистой воды".

Голос из зала: "Однозначно. Павел Алексеевич, а вы лично что сделали для города?"

Голос из зала: "Вы нам предлагаете голосовать не понятно за что. Мы не хотим, чтобы здесь построили торговый центр. Приезжают мои друзья их других городов и говорят, у вас все тут желто-зеленое от "Марии-Ра". Не хотим мы "Марию-Ра".

Голос из зала: "Да "Мария-Ра" столько для города сделала. Я горжусь с тем, что у нас есть такая семья предпринимателей. Они такую лыжню здоровья сделали!"

Эксперты и факты

Кроме эмоциональных выступлений были и конструктивные замечания. Главный архитектор края Виктор Четошников обратил внимание собравшихся на то, что собственники еще не получили одобренного проекта зон охраны памятников культуры, а значит любые дальнейшие действия, в том числе формирование участков, вызывают вопросы.

Сергей Поморов,

директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова:

— Предмет слушаний — внесение изменений в проект планировки туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Да, вы этими правками убираете здания, которые ранее здесь были обозначены, но новых вы не наносите. Вы оставляете чистый лист и мы не понимаем, что будет дальше, за что вы призываете нас голосовать?

И еще раз ответ. На этот раз от Нодара Шонии.

Нодар Шония,

один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Поймите, ни администрация края, ни федеральный орган не примут ни один документ от нас, потому что нет основополагающего — земли. То есть этого проекта планировки. Уважаемые, здесь можно много говорить, но есть порядок, который мы обязаны соблюсти. Мы год шли к этим слушаниям, у нас, как у инвесторов пропадет интерес к проекту, если граждане будут бить по рукам. Мы неоднократно говорили, что с этими зданиями ничего невозможно сделать. Я призываю вас к разуму, а не эмоциям.

Что в сухом остатке

Голоса разделились следующим образом: 167 – за, 44 – против, 3 — воздержались, 11человек не приняли участие в голосовании. По правилам проведения публичных слушаний, их результат носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимает глава города Сергей Дугин.

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