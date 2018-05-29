Недвижимость

"Кто сказал, что здесь будет торговля?" Почему слушания по Сереброплавильному заводу превратились в битву

Сегодня, 17:14.
Недвижимость

Компания "Матч" успешно прошла публичные слушания, которые позволят им сформировать участок Барнаульского сереброплавильного завода и по сути заняться реставрацией памятника. "За" проголосовали 2/3 участников из зарегистрированных 225. Однако обсуждение проекта было жарким: волю эмоциям дали и собственники объекта, и их оппоненты из числа горожан.

В ходе обсуждения высказывались в основном противники: одни эмоционально с призывом "отчитаться", "обязать" и "чтобы был парк". Другие конструктивно, с вопросами по существу. Те кто пришел голосовать "за" с мест призывали дать предпринимателям возможность работать, "иначе через пару лет уже нечего будет восстанавливать".

Что происходило

29 мая в первой плавильной фабрике прошли публичные слушания. Компания "Матч", принадлежащая Евгению Ракшину и Нодару Шонии, предложила внести изменения в проект планировки туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

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Предприниматели хотели юридически объединить свой участок с территориями, которые находятся в краевой собственности или никому не принадлежат. Это позволит сформировать геометрически правильный и просторный участок, на котором возможно новое строительство. Пятно застройки "новичка" — квадрат довольно большой площади между улицей Мамонтова и рекой Барнаулкой.

Выступающие продемонстрировали слайд, на котором обозначили территорию памятников. Здесь, подчеркнули они, строить ничего нельзя. Новое здание возможно соорудить на соседнем участке, по поводу которого и собрали публичные слушания.

Публичные слушания.
Публичные слушания.

225 слушают внимательно

На публичные слушания зарегистрировались 225 горожан. Желающих было чуть больше, однако не все успели пройти регистрацию вовремя, хотя документы оформляли шесть сотрудников. Зал, в котором проводили "публичку", был плотно набит теми, кто хотел высказать свое мнение, узнать, что будет с памятником архитектуры федерального значения — Барнаульским сереброплавильным заводом.

В президиуме — начальник комитета по строительству и архитектуре Барнаула Алексей Бобров, его коллеги, а также Евгений Ракшин. В зале — горожане. Среди них известные архитекторы, чиновники, предприниматели, близкие к теме.

Евгений Ракшин в продолжительной речи рассказал, как он и его партнер приобрели объект и что теперь с ним происходит.

Евгений Ракшин,
один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Обошелся он примерно в 180 млн рублей. Желающих купить участок не было. В том числе со стороны администрации, которая могла бы забрать территорию, восстановить ее и проводить здесь городские мероприятия. Или, например, построить школу. Для нее же ищут участок в центре. Но пока такой проект не заинтересовал мэрию.

Публичные слушания.
Публичные слушания.

Спикер постарался донести до собравшихся: еще несколько лет назад завод никому был не нужен. При строительстве Красноармейского часть плотины просто срезали и горожане не возражали. Еще он подтвердил, что у собственников нет решения, что именно строить на участке, который сейчас формируется, но это не основание выносить отрицательное решение по публичным слушаниям.

Евгений Ракшин,
один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Мы не знаем, что именно построить на новом участке. Кто сказал, что здесь будет торговля? Нет такого, да и других решений. В Москве, например, есть восстановленная фабрика "Красный октябрь", где устроили культурное пространство. Однако в столице проживают 15 млн человек, плюс приезжие. Поэтому пространство востребовано. У нас вряд ли будут набираться по 2 тысячи человек, которые будут приходить в подобное культурное пространство.

А горожане против

Очевидно, что некоторые участники публичных слушаний пришли, чтобы биться с собственниками и побудить остальных голосовать против.

Один из них почти сразу предложил перенести процедуру на другой срок, а собственникам взять на себя обязательство вложить в реконструкцию исторической зоны миллионы рублей. А на участке, который формировался в ходе слушаний, построить, например, конгрессно-выставочный центр (его планируют возвести на правом берегу Оби в рамках развития туркластера на федеральные деньги, — прим. ред).

Публичные слушания.
Публичные слушания.

Евгений Ракшин попросил выступавшего представиться.

Выступающий: "Чеснов Павел Алексеевич, кандидат в мэры города на выборах в декабре 2017 года".

Евгений Ракшин: "Я хочу обратить внимание: этого человека я впервые вижу. Это популист чистой воды".

Голос из зала: "Однозначно. Павел Алексеевич, а вы лично что сделали для города?"

Голос из зала: "Вы нам предлагаете голосовать не понятно за что. Мы не хотим, чтобы здесь построили торговый центр. Приезжают мои друзья их других городов и говорят, у вас все тут желто-зеленое от "Марии-Ра". Не хотим мы "Марию-Ра".

Голос из зала: "Да "Мария-Ра" столько для города сделала. Я горжусь с тем, что у нас есть такая семья предпринимателей. Они такую лыжню здоровья сделали!" 

Эксперты и факты

Кроме эмоциональных выступлений были и конструктивные замечания. Главный архитектор края Виктор Четошников обратил внимание собравшихся на то, что собственники еще не получили одобренного проекта зон охраны памятников культуры, а значит любые дальнейшие действия, в том числе формирование участков, вызывают вопросы.

Сергей Поморов,
директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова:

— Предмет слушаний — внесение изменений в проект планировки туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Да, вы этими правками убираете здания, которые ранее здесь были обозначены, но новых вы не наносите. Вы оставляете чистый лист и мы не понимаем, что будет дальше, за что вы призываете нас голосовать?

И еще раз ответ. На этот раз от Нодара Шонии.

Нодар Шония,
один из собственников Барнаульского сереброплавильного завода:

— Поймите, ни администрация края, ни федеральный орган не примут ни один документ от нас, потому что нет основополагающего — земли. То есть этого проекта планировки. Уважаемые, здесь можно много говорить, но есть порядок, который мы обязаны соблюсти. Мы год шли к этим слушаниям, у нас, как у инвесторов пропадет интерес к проекту, если граждане будут бить по рукам. Мы неоднократно говорили, что с этими зданиями ничего невозможно сделать. Я призываю вас к разуму, а не эмоциям.

Публичные слушания.
Публичные слушания.

Что в сухом остатке

Голоса разделились следующим образом: 167 – за, 44 – против, 3 — воздержались, 11человек не приняли участие в голосовании. По правилам проведения публичных слушаний, их результат носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимает глава города Сергей Дугин.

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