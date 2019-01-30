«Жилфонд» приглашает всех желающих на бесплатные курсы. В программе курсов много уникальной информации. Эксперты «Жилфонда» поделятся авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Темы курсов:

Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка — новостройки , вторичное жильё , загородная недвижимость , земельные участки.

вторичное жильё загородная недвижимость земельные участки. Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта , преимущества клиентов «Жилфонда».

преимущества клиентов «Жилфонда». Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.

Как быстро и дорого продать недвижимость. Маркетинг объекта недвижимости.

Юридические основы проведения сделок.

Как зарабатывать на рынке недвижимости.

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно. Авторы курса — профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. По итогам курсов будет выдан сертификат. Более того, лучшие выпускники, прошедшие курс «Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней», смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Добиться успеха в «Жилфонде» реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста.

В связи с открытием пятого офиса в Барнауле компании нужны новые грамотные специалисты.

Обучение проводится бесплатно.

Место проведения курсов: ул. Малахова, 119.

Продолжительность обучения: 5 дней.

Начало занятий: 4 февраля 2019 года.

Время проведения: с 17.00 до 20.00.

Звоните по телефону 8 (3852) 20-14-14 .

Количество мест ограничено.

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Агентство недвижимости «Жилфонд»

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Справка

«Жилфонд» — одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риэлтерскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 70 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работают более 1 200 сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлтеров, Новосибирской ассоциации риэлтеров и Союза риэлтеров Барнаула и Алтайского края. Агентство недвижимости года — 2018 по результатам конкурса «Народная премия НГС». Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги — ГЕММА — 2017». Топ-партнер Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнер Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.