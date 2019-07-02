Как узнать новую кадастровую стоимость жилья в Алтайском крае, которая скажется на будущем налоге

Все владельцы жилья и нежилых помещений в Алтайском крае могут узнать новую кадастровую стоимость своих объектов, исходя из которой с 2020 года в регионе будет начисляться налог на имущество. Предварительные отчеты кадастровой оценки недвижимости, которую провели в 2019 году, можно узнать на сайтах или Росреестра , или « Алтайского центра недвижимости и государственной кадастровой оценки » (АЦНГКО).

Как узнать стоимость?

Путь 1. Позвонить в АЦНГКО по телефону 8 (3852) 58-00-83 . Здесь оператор либо по кадастровому номеру вашего объекта (указан в свидетельстве о регистрации), либо по адресу назовет новую кадастровую стоимость.

Путь 2. Зайти на сайт АЦНГКО, слева под рубрикой «Услуги учреждения» нажать на раздел «Государственная кадастровая оценка». Внутри указана ссылка на сервис Росрееста, где, как утверждается, можно выяснить нужные данные оценки по кадастровому номеру. В первой половине дня 2 июля altapress.ru не смог испытать этот сервис, так он он выдавал «внутреннюю ошибку» и был недоступен.

Путь 3. На том же сайте АЦНГКО в том же разделе «Государственная кадастровая оценка» можно спуститься ниже и скачать заархивированный документ «Приложение 2. Результаты определения кадастровой стоимости» (объем 3 Гб). Но это самый долгий путь. Однако в этом же разделе можно ознакомиться с отчетами о том, как именно проводилась оценка, какие параметры повлияли на определение стоимости в разных территориях и т. д.

Ознакомиться с предварительными результатами оценки можно до 23 августа 2019 года.

Деньги. Недвижимость. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Как оспорить оценку , если вы с ней не согласны?

«Алтайский центр недвижимости и государственной кадастровой оценки» принимает замечания с промежуточным данным до 13 августа 2019 года. На сайте центра размещена форма, которую можно заполнить и направить в его адрес. Заявление можно подать в сам центр (Барнаул, ул. Кирова, 25а) или в МФЦ по месту жительства лично, почтой или электронным письмом (altkadastr@altkadastr.ru).

Днем представления замечаний будет считаться день его представления в центр или в МФЦ, а также день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (если выслали почтой).

Замечание, кроме собственно его сути, обязательно должно содержать:

фамилию , имя и отчество ( последнее — при наличии) гражданина , полное наименование юридического лица , номер контактного телефона , адрес электронной почты ( при наличии),

имя и отчество последнее — при наличии) гражданина полное наименование юридического лица номер контактного телефона адрес электронной почты при наличии), кадастровый номер и ( или) адрес объекта недвижимости

или) адрес объекта недвижимости указание на номера страниц отчетных документов , к которым представляется замечание ( здесь — по желанию).

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие наличие ошибок, а также декларацию о характеристиках объекта недвижимости.

В любом случае за консультацией можно обратиться по тому же телефону 58−00−83.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

Почему важно знать кадастровую стоимость недвижимости?

Именно эта величина станет основой, исходя из которой будет начисляться налог на имущество.

Посчитать будущую сумму налога сейчас пока невозможно. Местные депутаты городов и районов до 1 декабря 2019 года должны будут определить ставки налога для своих территорий. И уже с 2020 года налог будет рассчитан по-новому. Первые квитанции с новыми суммами владельцы получат в 2021 году — соответственно, за 2020-й.

На начальном этапе, в первые три года, будет применяться понижающий коэффициент. Сначала плательщику предъявят 20% от общей стоимости налога, затем 40%, потом 60%, и только на четвертый год — 100%, рассказывала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.

Владельцы квартир будут иметь право на налоговый вычет на 20 кв. метров, собственники домов — на 50 кв. метров, комнат — на 10 кв. метров.

Что оценили в 2019 году?

В этом году оценку дали объектам капитального строительства (домам, квартирам, гаражам и т. д.), земельным участкам сельхозназначения, а также землям промышленности и иного специального назначения.

В 2020 году будут оценивать земли населенных пунктов.