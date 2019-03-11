Как выбрать квартиру, чтобы экономить на коммуналке?

Отопление — самая бьющая по карману статья расходов в квитанциях за «коммуналку». Но если переехать в многоквартирный дом с собственной газовой котельной, платежи за тепло можно сократить на половину. Рассмотрим возможную экономию на примере конкретного квартала в Барнауле.

Сколько реально можно сэкономить?

Уютный, современный квартал за ТЦ «Огни», выросший всего за несколько лет неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова. Компания ООО СЗ «Домстрой» возводит здесь последний из шести многоквартирных домов.

Ни один из них не подключен к системе центрального теплоснабжения. Все они отапливаются от собственных газовых котельных.

Почему застройщик решил потратить на них дополнительные средства и усилия? Ответ — в квитанциях жителей этих домов: начисления за отопление и горячую воду почти вполовину меньше, чем у жителей других домов города.

Если говорить конкретно, то у жителей домов по ул. Антона Петрова 221 (221г, 221г/2, 221г/3, 221г/4) оплата составляет порядка 900−1000 рублей за 1 гигакалорию. Напомним: тариф для тех, кто получает тепло от ТЭЦ — более 1700 рублей за тот же объем.

Кроме того, что отопление газом в принципе дешевле, деньги жителей домов от ООО СЗ «Домстрой» экономит сама конструкция здания. Застройщик применяет технологию тройной кирпичной кладки, в результате чего толщина внешних стен составляет не менее 77 см, — это обстоятельство само по себе обеспечивает максимальную теплостойкость домов.

Жильцы домов квартала по ул. Антона Петрова 221 рассказывают: батареи они включают лишь изредка — и без обогрева в квартире даже в прохладную погоду подолгу держится комфортная температура. В этом легко можно убедиться, например, придя в офис продаж застройщика, расположенный на первом этаже одного из домов квартал — ул. Антона Петрова, 221г/3.

В целом же зимой жители микрорайона от компании «Домстрой» платят за все ЖКУ около 2,5 тыс. рублей за однокомнатные квартиры и до 4 тыс. — за «двушку».

Еще один плюс — летом в этих домах не отключают горячую воду! Жители соседних домов будут вам завидовать.

Почему газ так выгоден?

Автономное теплоснабжение, в отличие от централизованной системы отопления, исключает теплопотери. А они составляют порядка 20−30%. Кроме того, здесь нет затрат на содержание и ремонт изношенных магистральных сетей.

Объекты ООО СЗ «Домстрой» Архив фото ООО СЗ «Домстрой»

Расчет оплаты за коммунальные услуги становится для потребителя четким и прозрачным: объем ресурсов, израсходованных на производство тепла, просто умножается на соответствующие тарифы.

Кстати, во всех квартирах установлены индивидуальные счетчики тепла. Это дает возможность самостоятельно регулировать климат в каждой квартире и платить только за то количество энергии, которое вам реально было нужно.

Кроме высокого КПД у газовых котельных есть и другие преимущества. Они экологичные, надежные и безопасные — автоматические системы блокируют работу в случае аварии. Но практика показывает: внештатные ситуации с таким оборудованием — большая редкость.

О доме, где вы сможете экономить

Напомним, «Домстрой» достраивает последний дом в квартале за ТЦ «Огни». Как и во всех остальных домах микрорайона от этого застройщика, жить в нем будет комфортно, потому что:

Квартал удачно расположен в оживленном районе нашего города. В шаговой доступности два крупных торгово-развлекательных центра ( «Огни» и «Весна»), парк «Лесная сказка» с обилием зелени и аттракционов для всей семьи и «Барнаульский зоопарк». Рядом — удобная дорожная развязка ( «Малаховское» кольцо , и остановки автобусов , трамваев и троллейбусов.); Вокруг — развитая социальная инфраструктура. В округе несколько школ ( №№ 51 , 75 , 79 , 81 , 123 , 131), а в самом доме на первом этаже откроется детский сад. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см , что обеспечивает отличную теплоизоляцию и износостойкость дома. Эстетике здесь также уделено немало внимания. Любители изысканных дизайнерских решений оценят стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост.

Внешние парковки, полная предчистовая отделка квартир, продуманные планировки — все это также отражение заботы застройщика о жильцах — так же, как и наличие крышной газовой котельной, позволяющей будущим обитателям дома стабильно экономить на коммунальных платежах.

Подробнее об объекте (в том числе проектную декларацию) смотрите на сайте компании «Домстрой».

Факт

При покупке квартиры за полную стоимость (в том числе в ипотеку), покупатель получает скидку от застройщика. Все условия можно узнать по телефону: 8 (3852) 533−833, 539−953.