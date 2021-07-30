Как выбрать недвижимость в Санкт-Петербурге и не прогадать

Питер — северная столица России — мечта, а не город. Сюда стремятся со всего земного шара не только для отдыха и культурной программы. Многие мечтают приобрести недвижимость в Санкт-Петербурге и стать постоянным его жителем. Но при выборе квартиры нужно знать о некоторых подводных камнях и различных нюансах.

Как не ошибиться при выборе недвижимости

Для многих желающих поселиться здесь особенно привлекательны новостройки. Ведь люди ориентируются на два фактора: год постройки и стоимость квадратного метра. Однако спешить не следует, чтобы не разочароваться в лучшем случае, а в худшем — не потерять и деньги, и вожделенные метры.

Что учесть при подборе жилья:

Уточните наличие вокруг дома нужной вам торговой и социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны часто не имеют необходимого: детских садов , поликлиник. Учтите наличие общественного транспорта. Жить почти за городом удобно , если вы ярый автолюбитель. В противном случае придется ежедневно долго добираться до работы. Впрочем , жилье в шаговой доступности от метро стоит недешево. Поэтому стоит хорошенько подумать , что предпочесть. Старый жилой фонд привлекателен своим расположением. Все эти дворцы и парки , шаговая доступность к лучшим достопримечательностям будоражит и волнует. Однако учтите , что такое жилье требует больших затрат на содержание. К тому же , в центре всегда шумно , и вряд ли спустя несколько месяцев красоты будут радовать так же , как в первое время.

Именно поэтому важно не торопиться, тщательно проработать вопрос. Определить для себя важные условия, и уже исходя из них подыскивать варианты. Далее необходимо сравнить все подходящие предложения, съездить на просмотр, возможно, не один раз. Прекрасно, если сможет помочь хороший специалист, который даст разумные советы по приобретению недвижимости. Ведь жить выбранной квартире придется вам или вашей семье, скорее всего, не один год. Именно поэтому не существует универсальных рекомендаций по комфортности. Каждую квартиру нужно «примерять» на себя.

Покупка жилья в Питере — выгодная инвестиция

Население Санкт-Петербурга приростает ежегодно за счет рождаемости и приезжих. Конечно, это влияет на рынок недвижимости, цены на жилье растут. Но и спрос на него не падает уже почти четверть века. При этом разброс цен весьма велик. К самым дешевым вариантам относятся малогабаритные однушки и студии в новых удаленных районах. К дорогим — большие по площади квартиры старой застройки или в центре города. Из этого следует, что не стоит ждать более подходящего времени на приобретение недвижимости — эта сфера стабильна круглогодично.