Усадьба на берегу: как обрести дом своей мечты
Не секрет, что мечта многих — это свой уютный благоустроенный дом на лоне природы в тихом комфортном месте, наполненном зеленью деревьев, свежим воздухом, пением птиц, с неторопливым течением реки рядом и звездным небом над головой.
Все это есть в поселке Усадебный Берег в черте села Фирсово, это 15 минут езды от города без пробок по Правобережному тракту. Плюс к этому блага цивилизации: коммуникации, благоустройство, инфраструктура — остановка, школа, супермаркет с пекарней, собственный пляж, рядом, в 15 минутах, конно-спортивный клуб, семейная музыкальная школа, хоккейная арена. Этим летом благодаря отсечению старого русла реки от паводковых вод в поселке очень мало комаров.
В настоящее время ведется активная застройка земельных участков коттеджами, каждый из которых восхищает архитектурой и мастерством строителей.
Генплан и проект планировки в красивом месте у реки, выполненные заслуженным архитектором России, характеризуются системным подходом и соблюдением всех норм и правил.
Прибрежная пешеходная территория поселка, общедоступная для прогулок жителей, является своего рода местом притяжения всех жителей. Вдоль реки расположена 30-метровая водоохранная полоса, имеется удобная площадка для прогулок, общения и проведения досуга. К реке с песчаным пляжем можно спуститься, выбрав один из двух лестничных выходов. Ряд кустарника снежник отсекает возможности заезда транспортных средств, что обеспечивает безопасность отдыхающих. В водоохранной полосе вдоль берега производится стрижка травы, а силами жильцов высажены десяток сосен и дубов.
Уже почти год, как подвели газ, сделана разводка электричества, проложен водопровод.
Этим летом планируется обустройство водопроводной скважины, монтаж светодиодного освещения улиц поселка. Определены подрядчики, место скважины, согласован проект освещения.
В поселок можно попасть через два въезда. Дороги сделаны по технологии поверхностного уплотнения с отсевом и без него. Дорожное покрытие достойно выдержало зиму, весну и показало себя с положительной стороны. «Лежачий полицейский» исправно заботится о небольшой скорости движения по поселку. Заложенные в землю под дороги гильзы и дублирующие водопроводные колодцы защитят дороги от перекапывания и сохранят покрытие надолго.
Летом поселок начала обслуживать мусоровывозящая компанией. Согласно заключенному жильцами договору в среду утром машина приезжает и забирает мешки мусора.
Почтовое отделение начало доставку свежей корреспонденции в поселке.
Усадебный Берег — Фирсово — это поселок состоявшихся людей. При совместном заинтересованном подходе к делу людей одного круга и достатка гарантирована яркая жизнь и комфортный отдых вдали от суеты большого города.
К продвижению реализации участков в поселке этим летом подключилось известное агентство недвижимости, специализирующееся на продаже земли в Фирсово.
- 170 тысяч рублей за сотку — шикарные участки вдоль береговой линии реки Лосиха. Осталось несколько последних участков этой категории по 13−17 соток.
- 90 тысяч рублей за сотку — участки на проездах, ведущих к реке.
- 75−80 тысяч рублей за сотку — участки по улице Усадебной, главной улице поселка.
- Акционное предложение: 5 участков по 750 тысяч рублей за 10 соток в поселке Усадебный Берег — Фирсово.*
- 450 тысяч рублей за 10 соток в переулке с теплым и патриотичным названием Крымский, расположенном выше уровня Чистых прудов без риска подтопления.
Земельный участок в коттеджном поселке Усадебный Берег — Фирсово в пригороде Барнаула со всеми коммуникациями — прекрасное предложение для своего родового гнезда.
При оплате половины стоимости земельного участка для покупателей действует рассрочка на полгода.
Приглашаем инвесторов для комплексной застройки.
Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 21, оф. 307
Телефон:
Сайт: ubereg22.ru
Email: ubereg22@mail.ru
Instagram: @ubereg22
*Акция не распространяется на первую прибрежную полосу. Информация о стоимости действительна на момент публикации. Рассрочку предоставляет ООО «Уютный берег».