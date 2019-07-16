Для тех, кто готов начать стройку дома в этом году, поселок Усадебный Берег — Фирсово проводит акцию! 5 участков продаются по цене 750 тыс. руб. за 10 соток.*

Усадьба на берегу: как обрести дом своей мечты

Не секрет, что мечта многих — это свой уютный благоустроенный дом на лоне природы в тихом комфортном месте, наполненном зеленью деревьев, свежим воздухом, пением птиц, с неторопливым течением реки рядом и звездным небом над головой.

Все это есть в поселке Усадебный Берег в черте села Фирсово, это 15 минут езды от города без пробок по Правобережному тракту. Плюс к этому блага цивилизации: коммуникации, благоустройство, инфраструктура — остановка, школа, супермаркет с пекарней, собственный пляж, рядом, в 15 минутах, конно-спортивный клуб, семейная музыкальная школа, хоккейная арена. Этим летом благодаря отсечению старого русла реки от паводковых вод в поселке очень мало комаров.

Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова.

В настоящее время ведется активная застройка земельных участков коттеджами, каждый из которых восхищает архитектурой и мастерством строителей.

Генплан и проект планировки в красивом месте у реки, выполненные заслуженным архитектором России, характеризуются системным подходом и соблюдением всех норм и правил.

Прибрежная пешеходная территория поселка, общедоступная для прогулок жителей, является своего рода местом притяжения всех жителей. Вдоль реки расположена 30-метровая водоохранная полоса, имеется удобная площадка для прогулок, общения и проведения досуга. К реке с песчаным пляжем можно спуститься, выбрав один из двух лестничных выходов. Ряд кустарника снежник отсекает возможности заезда транспортных средств, что обеспечивает безопасность отдыхающих. В водоохранной полосе вдоль берега производится стрижка травы, а силами жильцов высажены десяток сосен и дубов.

Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова. Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова. Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова.

Уже почти год, как подвели газ, сделана разводка электричества, проложен водопровод.

Этим летом планируется обустройство водопроводной скважины, монтаж светодиодного освещения улиц поселка. Определены подрядчики, место скважины, согласован проект освещения.

В поселок можно попасть через два въезда. Дороги сделаны по технологии поверхностного уплотнения с отсевом и без него. Дорожное покрытие достойно выдержало зиму, весну и показало себя с положительной стороны. «Лежачий полицейский» исправно заботится о небольшой скорости движения по поселку. Заложенные в землю под дороги гильзы и дублирующие водопроводные колодцы защитят дороги от перекапывания и сохранят покрытие надолго.

Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова.

Летом поселок начала обслуживать мусоровывозящая компанией. Согласно заключенному жильцами договору в среду утром машина приезжает и забирает мешки мусора.

Почтовое отделение начало доставку свежей корреспонденции в поселке.

Усадебный Берег — Фирсово — это поселок состоявшихся людей. При совместном заинтересованном подходе к делу людей одного круга и достатка гарантирована яркая жизнь и комфортный отдых вдали от суеты большого города.

К продвижению реализации участков в поселке этим летом подключилось известное агентство недвижимости, специализирующееся на продаже земли в Фирсово.

Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова. Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова. Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова. Усадебный Берег — Фирсово. Анна Зайкова.

Цены на участки: 170 тысяч рублей за сотку — шикарные участки вдоль береговой линии реки Лосиха. Осталось несколько последних участков этой категории по 13−17 соток.

90 тысяч рублей за сотку — участки на проездах , ведущих к реке.

ведущих к реке. 75−80 тысяч рублей за сотку — участки по улице Усадебной , главной улице поселка.

главной улице поселка. Акционное предложение : 5 участков по 750 тысяч рублей за 10 соток в поселке Усадебный Берег — Фирсово.*

: 5 участков по 750 тысяч рублей за 10 соток в поселке Усадебный Берег — Фирсово.* 450 тысяч рублей за 10 соток в переулке с теплым и патриотичным названием Крымский , расположенном выше уровня Чистых прудов без риска подтопления.

Земельный участок в коттеджном поселке Усадебный Берег — Фирсово в пригороде Барнаула со всеми коммуникациями — прекрасное предложение для своего родового гнезда.

При оплате половины стоимости земельного участка для покупателей действует рассрочка на полгода.

Приглашаем инвесторов для комплексной застройки.

Отдел продаж земельных участков ООО «Уютный берег» Адрес: Барнаул, ул. Пушкина, 21, оф. 307 Телефон: 8 (3852) 22-60-66 , 53−48−34 Сайт: ubereg22.ru Email: ubereg22@mail.ru Instagram: @ubereg22



*Акция не распространяется на первую прибрежную полосу. Информация о стоимости действительна на момент публикации. Рассрочку предоставляет ООО «Уютный берег».