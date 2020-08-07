Как «Жилищная инициатива» делает Барнаул городом будущего

Более миллиона квадратных метров жилья, школы и детские сады и главное — огромный вклад в преображение Барнаула. Все это заслуга компании «Жилищная инициатива» и более чем 1100 сотрудников, которые каждый день вносят свой вклад в улучшение краевой столицы. В этом году « Жилищная инициатива » отметила 22-летие. В преддверии Дня строителя компания поздравляет всех, кто делает Барнаул городом будущего.

Квартал , еще квартал!

Строитель — это прежде всего творец. Как художник с помощью кисти и красок преображает холст, так и строитель с помощью стекла и бетона меняет облик города. Главным приоритетом в работе «Жилищной инициативы» является создание целых микрорайонов. В 2019 году компания стала крупнейшим застройщиком в Сибири по версии федерального портала erzrf.ru. Поэтому работа «Жилищной инициативы» видна огромному числу барнаульце. И не только.

Экспансия в Сибирь

Застройщик давно шагнул за пределы Алтайского края. К примеру, сейчас компания успешно развивается в Новосибирске и НСО под брендом «Новосибирский квартал». Так что хорошие, качественные и красивые объекты могут каждый день видеть не только барнаульцы.

Все и сразу

Лозунг компании — «Строим город, в котором хочется жить!» — отражает принцип создавать не просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где все продумано до мелочей. От качественной отделки квартир и уютных благоустроенных дворов до развитой инфраструктуры.

Школа в квартале Лазурный 2. Жилищная инициатива. Квартал Дружный 3. Жилищная инициатива. Квартал Дружный 2. Жилищная инициатива. ЖК «Рубин». Жилищная инициатива. Квартал Дружный 2. Жилищная инициатива. Квартал Дружный 3. Жилищная инициатива. Квартал Дружный 3. Жилищная инициатива. Квартал «Димитровские горки». Жилищная инициатива. Пр-т Космонавтов , 17. Жилищная инициатива.

Позиция лидера

Ипотека с низкой процентной ставкой, хорошие материалы, жилая и коммерческая недвижимость на любой вкус, паркинги, здоровая социальная среда в кварталах и поддержка спорта — все это делает «Жилищную инициативу» достойным лидером отрасли.

От души

В канун Дня строителя компания поздравляет своих коллег, жильцов и всех барнаульцев с праздником. Давайте дружно и комфортно жить, работать, отдыхать и растить детей. С праздников, дорогие барнаульцы!

Справка В настоящее время компания строит два квартала — Дружный 2 и Дружный 3, школу в квартале Лазурный 2, возводит ряд объектов в центре Барнаула, а так же на улицах Малахова и Гущина, проспекте Космонавтов.

Проектные декларации на сайте www.barnaul-gi.ru