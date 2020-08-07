Как «Жилищная инициатива» делает Барнаул городом будущего

Квартал, еще квартал!
Строитель — это прежде всего творец. Как художник с помощью кисти и красок преображает холст, так и строитель с помощью стекла и бетона меняет облик города. Главным приоритетом в работе «Жилищной инициативы» является создание целых микрорайонов. В 2019 году компания стала крупнейшим застройщиком в Сибири по версии федерального портала erzrf.ru. Поэтому работа «Жилищной инициативы» видна огромному числу барнаульце. И не только.
Экспансия в Сибирь
Застройщик давно шагнул за пределы Алтайского края. К примеру, сейчас компания успешно развивается в Новосибирске и НСО под брендом «Новосибирский квартал». Так что хорошие, качественные и красивые объекты могут каждый день видеть не только барнаульцы.
Все и сразу
Лозунг компании — «Строим город, в котором хочется жить!» — отражает принцип создавать не просто новостройки, а полноценные жилые комплексы, где все продумано до мелочей. От качественной отделки квартир и уютных благоустроенных дворов до развитой инфраструктуры.
Позиция лидера
Ипотека с низкой процентной ставкой, хорошие материалы, жилая и коммерческая недвижимость на любой вкус, паркинги, здоровая социальная среда в кварталах и поддержка спорта — все это делает «Жилищную инициативу» достойным лидером отрасли.
От души
В канун Дня строителя компания поздравляет своих коллег, жильцов и всех барнаульцев с праздником. Давайте дружно и комфортно жить, работать, отдыхать и растить детей. С праздников, дорогие барнаульцы!
Справка
В настоящее время компания строит два квартала — Дружный 2 и Дружный 3, школу в квартале Лазурный 2, возводит ряд объектов в центре Барнаула, а так же на улицах Малахова и Гущина, проспекте Космонавтов.
Проектные декларации на сайте www.barnaul-gi.ru