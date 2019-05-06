Как жительница Барнаула неожиданно победила черных риэлторов. Учимся на чужих ошибках

Октябрьский районный суд Барнаула принял редкое решение: вернул право собственности на дом обманутой женщине, которая переписала его на риэлтора-кредитора. Эксперты говорят, что чаще всего в подобных ситуациях сохранить жилье не удается. Разбираемся, как защитить себя от таких рисков.

Что произошло?

Елена Л. в 2012 году заняла 150 тыс. рублей у собственника одного из городских агентств недвижимости. Во время оформления документов договор залога подменили договором купли-продажи на половину дома, утверждала женщина. Ей объяснили, что это формальность и так легче оформить сделку, рассказал altapress.ru депутат барнаульской гордумы Алексей Меркулов, к которому женщина обратилась за помощью.

Кредит женщина погасила и попросила вернуть залог. Но риэлтор предложил ей пока не переоформлять дом обратно. Он сказал, что может использовать дом «для сделок» и готов платить женщине процент за использование ее недвижимости.

Однако никаких денег Елене не выплатили. В сентябре 2018 года она получила выписку из Росреестра и увидела, что долю в ее доме продавали и возвращали обратно пять раз. Возможно, риэлторы использовали ее для незаконного обналичивания материнского капитала, предполагает Меркулов.

В 2018 году риэлтор сказал женщине, что переселит ее в более дешевое жилье. Чтобы защитить права своей семьи, дочь Елены обратилась в суд.

Как жительница Барнаула неожиданно победила черных риэлторов. Анастасия Корягина.

Что решил суд?

Суд признал сделку купли-продажу половины дома Елены притворной. Он обратил внимание, что стороны пять лет не исполняли договор: женщина оставалась в своем жилье, оплачивала коммунальные платежи. То есть у Елены не было намерения продать жилье, а у покупателя — использовать его именно как жилье, а не для сомнительных сделок.

Из решения суда:

При заключении спорного договора купли-продажи стороны преследовали иную цель и имели волю на совершение другой сделки, а именно: обеспечить исполнение обязательств заемщика путем передачи недвижимости в залог.

Риэлтор указывал на то, что срок исковой давности давно прошел. Но этот аргумент не прошел: иск подавала дочь Елены, которая узнала о сделке только в 2018 году.

В итоге суд признал договор купли-продажи половины дома Елены Л. и все последующие сделки с этой долей недействительными. Если решение вступит в силу, семья Елены продолжит жить в своем доме.

Почему эксперты удивились такому решению?

Героине истории повезло, потому что суды чаще встают на сторону новых собственников, ведь когда все необходимые бумаги подписаны, доказать обратное непросто. Случай Елены — скорее исключение, говорит нотариус Барнаула, вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.

Эксперт указывает, что опасность кроется в договорах, которые оформляются в простой письменной форме. Именно такой и заключила с риэлтором-кредитором Елена Л.

Как жительница Барнаула неожиданно победила черных риэлторов. СС0

Как избежать рисков остаться без жилья?

Чтобы защититься от мошенников, лучше оформлять недвижимость у нотариуса. Он удостоверит сделку, объяснит сторонам все последствия и убедится, что им понятны все нюансы и последствия.

«Клиенты нотариальной конторы нередко обижаются, когда мы просим выйти „сопровождающих лиц“, и разъясняем все условия сделки, чтобы исключить влияние на волю сторон. Отдает ли человек отчет тому, что совершает, понимает ли в полной мере нюансы договора, который собирается подписать. Скрытые условия, подмена одного юридического понятия другим — таковы риски документов, написанных „на коленке“ с посредником. Но мошенники убеждают граждан в дороговизне нотариальных услуг и возможности сэкономить на лазейках в законе, последствия нередко бывают плачевные», — говорит Агеева.

Процесс нотариального удостоверения сделки — не формальность, а многошаговая процедура. Нотариус проделывает большую работу, когда проверяет документы в государственных структурах, а это МВД, Росреестр, налоговая, ЗАГС и т. д.

Оксана Агеева,

вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты:

Нотариально удостоверенный акт имеет повышенную доказательную силу, оспорить его в отличие от договора, заключенного в простой письменной форме, крайне сложно. Кроме того, нотариус имеет право использовать видеофиксацию, чтобы подтвердить достоверность документа.

Нотариус несет ответственность за свои действия. Если по его вине впоследствии сделка будет оспорена, ущерб будет компенсирован. «Никакой другой профессиональный участник рынка недвижимости не дает таких гарантий», — подчеркнула Оксана Агеева.

Как жительница Барнаула неожиданно победила черных риэлторов. Михаил Хаустов.

Факт

90% жителей России считают, что рынок недвижимости в нашей стране остается «серым», а значит, необходимы дополнительные гарантии безопасности при сделках с жильем. 32% опрошенных заявили, что нотариально удостоверенный документ является такой гарантией.

Источник: данные «Левада-центра», март 2019 года.