Какие цвета, материалы и идеи сейчас в моде: шпаргалка от барнаульских дизайнеров интерьеров

Ремонт — страшное слово. Часто те, кто самостоятельно берется за интерьер своей квартиры, рискуют нервами, а семейные пары — отношениями. Но выход есть — нанять профессионалов. Altapress.ru рассказывает, как оформить квартиру по последнему слову моды и почему ограниченный бюджет — не повод отказываться от услуг дизайнера.

Скелет дизайна

«В Барнауле практически невозможно купить квартиру и сразу жить там в комфорте. Жилье в новостройках зачастую не имеет даже розеток, а во вторичке не обойтись без демонтажа всего имеющегося», — уверена директор архитектурной студии «Sehr gut!» Анна Толстых.

Конечно, интерьером можно заняться и самостоятельно, но выстроить правильную эргономичную планировку получится не у всех. Поставить диван к одной стене, а к другой — пресловутую стенку с телевизором и скопом книг — легче легкого. Но такое уже привычное расположение не всегда позволяет грамотно использовать площадь, которой и так не хватает в квартирах.

Работы Анны Толстых. предоставленно altapress.ru

Обывателю сложно уследить за всеми тенденциями в оформлении квартир. Чтобы облегчить жизнь тех, кто столкнулся с ремонтом, altapress.ru вместе с барнаульским дизайнером Раисой Бельковой подготовил шпаргалку по главным трендам и антитрендам в интерьере 2020 года.

Экологичность и натуральность

Современный человек все больше стремится к природе и хочет видеть дома максимально комфортные цвета, текстуры и материалы.

Работы Раисы Бельковой. предоставленно altapress.ru.

— Откажитесь от ядовитых оттенков в пользу природных. Преимущество натуральных в том, что они выглядят сложно и благородно. Все дело в примеси других цветов. В природе ведь нет, например, «чистого» синего — он всегда разбавлен, — советует Раиса Белькова.

Материалы тоже приветствуются соответствующие: дерево, ротанг, камень, золото, медь. Производители все чаще стали предлагать большой выбор подобных текстур для отделки.

Свет

Не каждый застройщик готов похвастаться панорамными окнами, что уж говорить о квартирах в «панельках». Света не хватает, поэтому дизайнеры делают большой упор на освещенность помещения.

Работы Анны Толстых. предоставленно altapress.ru

«Функциональное зонирование светом сейчас актуально. Недостаточно вывести одну люстру. Советую создать грамотный сценарий освещения под разное настроение: яркое, приглушенное, будуарное. Для этого, помимо потолочных светильников, используйте также настенные, встроенные и напольные», — рассказывает Раиса.

При этом в освещении также приветствуется простота — облегченные люстры без нагромождений, простые формы. Про хрустальные светильники из советских времен давно пора забыть.

Работы Раисы Бельковой. предоставленно altapress.ru.

Быстрота уборки

Работа отнимает много времени, и не у всех остаются силы на домашние хлопоты. Чтобы облегчить себе жизнь, люди приобретают роботы-пылесосы, избавляются от «пылесборников» и максимально облегчают пространство.

«Роботы-пылесосы любят парящую мебель: подвесные тумбы, шкафы, консоли, — объясняет Раиса Белькова. — Конечно, напольных элементов не избежать, например кухню не всегда удается „приподнять“. Но в моей практике были случаи, когда подвесной кухонный гарнитур хорошо вписался в интерьер».

Работы Анны Толстых. предоставленно altapress.ru

Растения

Речь не о привычных горшках с цветами на каждом подоконнике. Как насчет стабилизированного мха или установки фитостены? Такое решение не каждый сможет себе позволить, но, признаемся, выглядит это эффектно.

«Про горшки с геранью пора забыть. Теперь актуальны большие „фотогеничные“ растения. Интерьер только выиграет, если в нем присутствуют цветы в подвесных кашпо или даже в светильниках», — отмечает Раиса.

Работы Анны Толстых. предоставленно altapress.ru

Анна Толстых , директор архитектурной студии «Sehr gut!»:

— Нельзя вслепую следовать всем трендам. Мир изменчив, и то, что было модно сегодня, завтра уже может утратить свою актуальность. Лучше создавать безвременный интерьер — очень личный, комфортный, трансформируя его с помощью актуальных элементов.

Антитренды

К сожалению, строительные магазины не всегда могут предложить актуальные материалы. Покупатели все еще готовы платить за то, что уже считается безвкусицей, а спрос, как известно, рождает предложение. Каких элементов в дизайне интерьера нужно избегать? Вот подсказка.

Работы Раисы Бельковой. предоставленно altapress.ru

Раиса Белькова советует отказаться от натяжных потолков. Не спешите расстраиваться. Рекомендация касается лишь глянцевых, многоуровневых и цветных потолков — это главный антитренд. А вот матовые белые пока никто не отменял.

«Глянец вообще устарел, — уверена Раиса Белькова. — Лучше выбирать матовые поверхности. Они практичны и не создают излишних бликов в интерьере, которые напрягают глаз».

Работы Раисы Бельковой. предоставленно altapress.ru Работы Раисы Бельковой. предоставленно altapress.ru

В магазинах все еще можно встретить керамические панно с пейзажами и другими рисунками. Их тоже лучше обойти стороной. Также как и фотопечать на стеклянных фартуках в кухне.

«Еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь, — желание заказчика покрасить детскую в кричащие цвета, — рассказала Раиса Белькова. — Представьте цветные игрушки на фоне ярко-оранжевых стен. Как в таком интерьере сможет вырасти спокойный ребенок? Отделку детской лучше выполнить в спокойных природных оттенках, а индивидуальность пространства создать другими элементами».

Что касается мебели, здесь приветствуется простота форм и легкость. Например, в телевизионной зоне можно заменить габаритную стенку на небольшую тумбу под телевизором.

«Убегайте за километр от диванов непонятной формы. Спокойные прямые линии, матовые материалы приветствуются и в мягкой мебели, — говорит дизайнер. — Следуйте четкому правилу: чем проще, тем лучше».

Раиса Белькова к антитрендам в интерьере также относит шторы с ламбрекеном, конструкции из гипсокартона с полками и подсветкой, а еще шкафы-купе и анималистические принты в текстиле.