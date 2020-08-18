Какие цвета, материалы и идеи сейчас в моде: шпаргалка от барнаульских дизайнеров интерьеров

Скелет дизайна
«В Барнауле практически невозможно купить квартиру и сразу жить там в комфорте. Жилье в новостройках зачастую не имеет даже розеток, а во вторичке не обойтись без демонтажа всего имеющегося», — уверена директор архитектурной студии «Sehr gut!» Анна Толстых.
Конечно, интерьером можно заняться и самостоятельно, но выстроить правильную эргономичную планировку получится не у всех. Поставить диван к одной стене, а к другой — пресловутую стенку с телевизором и скопом книг — легче легкого. Но такое уже привычное расположение не всегда позволяет грамотно использовать площадь, которой и так не хватает в квартирах.
Обывателю сложно уследить за всеми тенденциями в оформлении квартир. Чтобы облегчить жизнь тех, кто столкнулся с ремонтом, altapress.ru вместе с барнаульским дизайнером Раисой Бельковой подготовил шпаргалку по главным трендам и антитрендам в интерьере 2020 года.
Экологичность и натуральность
Современный человек все больше стремится к природе и хочет видеть дома максимально комфортные цвета, текстуры и материалы.
— Откажитесь от ядовитых оттенков в пользу природных. Преимущество натуральных в том, что они выглядят сложно и благородно. Все дело в примеси других цветов. В природе ведь нет, например, «чистого» синего — он всегда разбавлен, — советует Раиса Белькова.
Материалы тоже приветствуются соответствующие: дерево, ротанг, камень, золото, медь. Производители все чаще стали предлагать большой выбор подобных текстур для отделки.
Свет
Не каждый застройщик готов похвастаться панорамными окнами, что уж говорить о квартирах в «панельках». Света не хватает, поэтому дизайнеры делают большой упор на освещенность помещения.
«Функциональное зонирование светом сейчас актуально. Недостаточно вывести одну люстру. Советую создать грамотный сценарий освещения под разное настроение: яркое, приглушенное, будуарное. Для этого, помимо потолочных светильников, используйте также настенные, встроенные и напольные», — рассказывает Раиса.
При этом в освещении также приветствуется простота — облегченные люстры без нагромождений, простые формы. Про хрустальные светильники из советских времен давно пора забыть.
Быстрота уборки
Работа отнимает много времени, и не у всех остаются силы на домашние хлопоты. Чтобы облегчить себе жизнь, люди приобретают роботы-пылесосы, избавляются от «пылесборников» и максимально облегчают пространство.
«Роботы-пылесосы любят парящую мебель: подвесные тумбы, шкафы, консоли, — объясняет Раиса Белькова. — Конечно, напольных элементов не избежать, например кухню не всегда удается „приподнять“. Но в моей практике были случаи, когда подвесной кухонный гарнитур хорошо вписался в интерьер».
Растения
Речь не о привычных горшках с цветами на каждом подоконнике. Как насчет стабилизированного мха или установки фитостены? Такое решение не каждый сможет себе позволить, но, признаемся, выглядит это эффектно.
«Про горшки с геранью пора забыть. Теперь актуальны большие „фотогеничные“ растения. Интерьер только выиграет, если в нем присутствуют цветы в подвесных кашпо или даже в светильниках», — отмечает Раиса.
Анна Толстых, директор архитектурной студии «Sehr gut!»:
— Нельзя вслепую следовать всем трендам. Мир изменчив, и то, что было модно сегодня, завтра уже может утратить свою актуальность. Лучше создавать безвременный интерьер — очень личный, комфортный, трансформируя его с помощью актуальных элементов.
Антитренды
К сожалению, строительные магазины не всегда могут предложить актуальные материалы. Покупатели все еще готовы платить за то, что уже считается безвкусицей, а спрос, как известно, рождает предложение. Каких элементов в дизайне интерьера нужно избегать? Вот подсказка.
Раиса Белькова советует отказаться от натяжных потолков. Не спешите расстраиваться. Рекомендация касается лишь глянцевых, многоуровневых и цветных потолков — это главный антитренд. А вот матовые белые пока никто не отменял.
«Глянец вообще устарел, — уверена Раиса Белькова. — Лучше выбирать матовые поверхности. Они практичны и не создают излишних бликов в интерьере, которые напрягают глаз».
В магазинах все еще можно встретить керамические панно с пейзажами и другими рисунками. Их тоже лучше обойти стороной. Также как и фотопечать на стеклянных фартуках в кухне.
«Еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь, — желание заказчика покрасить детскую в кричащие цвета, — рассказала Раиса Белькова. — Представьте цветные игрушки на фоне ярко-оранжевых стен. Как в таком интерьере сможет вырасти спокойный ребенок? Отделку детской лучше выполнить в спокойных природных оттенках, а индивидуальность пространства создать другими элементами».
Что касается мебели, здесь приветствуется простота форм и легкость. Например, в телевизионной зоне можно заменить габаритную стенку на небольшую тумбу под телевизором.
«Убегайте за километр от диванов непонятной формы. Спокойные прямые линии, матовые материалы приветствуются и в мягкой мебели, — говорит дизайнер. — Следуйте четкому правилу: чем проще, тем лучше».
Раиса Белькова к антитрендам в интерьере также относит шторы с ламбрекеном, конструкции из гипсокартона с полками и подсветкой, а еще шкафы-купе и анималистические принты в текстиле.