Карлин считает, что его предшественники попустительствовали незаконной приватизации

Как приватизировали дворцы и больницы

Александр Карлин заявил, что в ситуации с "Котельщиками" косвенно виноваты его предшественники, которые, по заявлению губернатора, попустительствовали незаконной приватизации объектов соцкультбыта.

Карлин считает, что в начале 90-х годов прошлого века в Алтайском крае приватизация имела массовый характер с нарушениями законодательства. В частности, в собственность акционерных обществ, которыми становились бывшие госпредприятия, незаконно попадали дома культуры, больницы и детские сады, которые позже становились ненужными акционерам и, либо выкупались бюджетами региона или муниципалитетов, либо закрывались.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— По вине моих предшественников эти объекты попали в частные руки, а создается впечатление, что это я довел до этого. До меня будто бы здесь работали ангелы, а я якобы нерадивый хозяин. После этих ангелов мне многое зачищать пришлось. Я только 192 недостроя от них принял.

Продают шубы и выставляют кошек

Эта участь постигла и ДК "Сибэнергомаш". Прежний собственник стал банкротом, здание купил бизнесмен, специализирующийся на торговле недвижимостью, которому нет необходимости поддерживать соответствующую работу дворца культуры. Теперь здание покидают такие известные в городе детские коллективы, как "Хорошки" и "Фасоль", а также там в скором времени перестанет работать театр "Синтез".

Губернатор сказал, что и раньше "Котельщики" представляли из себя территорию, которая ведет неорганизованную деятельность "а-ля 90-е".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Там то шубы продают, то кошек показывают, то мёд привозят неизвестного происхождения, будто бы у нас своего мёда нет. Это всё следствие перехода объекта в частные руки и утраты специализации как дворца культуры.

Барнаул не отягощен театрами

При этом губернатор заявляет, что край не будет брать на себя ответственность за этот дворец, так как, по мнению Александра Карлина, это компетенция местной власти, которая "не отягощает себя такими объектами". В качестве примера глава региона привел Бийск и Рубцовск, чьи бюджеты меньше барнаульского, однако там есть муниципальные театры, а в Барнауле таких нет. Все театры в краевой столице находятся на балансе региональных властей.

Единственным подобным объектом у мэрии является ДК города, который, по словам Карлина, тоже находится не в лучшем состоянии и требует ремонта. Губернатор считает, что мэр и депутаты Барнаульской думы должны взять на себя ответственность за размещение тех детей, которые занимаются в кружках и студиях, работавших в "Котельщиках".