26 февраля
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Недвижимость

Комфортную двушку для отдыха и расслабления продают за 6 млн рублей в Барнауле

Уютную двухкомнатную квартиру продают за 6 млн рублей. Она находится на пр-т Энергетиков, 2. Объявление размещено на «Авито».

Комфортную двушку для отдыха и расслабления продают за 6 млн рублей в Барнауле
Комфортную двушку для отдыха и расслабления продают за 6 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь двушки — 66 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 90 тыс. рублей.

Квартира находится на 15 этаже из 17 в панельном доме.

Владелец сделал новый качественный ремонт. В комнатах постелили ламинат, в ванной комнате выложили итальянскую плитку.

В сердце квартиры — гостиной — поставили камин, который будет согревать в холодные вечера. На кухне установили варочную поверхность, вытяжку и барную стойку. Они остаются будущему хозяину.

На лоджии поставили панорамные окна и протянули удобный гамак. В нем можно отлично отдохнуть после тяжелого дня.

Рядом с домом в шаговой доступности расположены продуктовые магазины, спортивный клуб, школа, детский сад, остановки и парк.

Ранее в Москве продают уютную квартиру с панорамными видами на столицу России за 43,6 млн рублей.

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