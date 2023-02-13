13 февраля
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Недвижимость

Уютную квартиру с панорамными видами на Москву продают в центре столицы за 43,6 млн рублей

Двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м продают в центре Москвы за 43,6 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Двушка в центре Москвы.
Двушка в центре Москвы.
"Циан"

В квартире есть просторная кухня-гостиная, спальня, совмещенный санузел, кладовка. Жилье укомплектовано всей необходимой мебелью и техникой.

Отделка в помещении дизайнерская в современном стиле. Окна выходят на две стороны света. Из них открываются панорамные виды на Москву.

Потолки высоки — 3,3 м. Подъезд чистый и аккуратный.

От Кремля пять минут езды, рядом есть множество ресторанов и бутиков, театры, музеи, выставки, скверы. В шаговой доступности два метро: Тверская, Пушкинская.

Ране мы писали о том, что в Москве продают квартиру в дореволюционном доме с видом на Собор Павла и Петра за 38 млн рублей.

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