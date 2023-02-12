Квартиру в дореволюционном доме с видом на Собор Павла и Петра продают в Москве за 38 млн рублей

Двухкомнатную квартиру площадью 70,1 кв. м в доме 1915 года продают в Москве за 38 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

В доме просторная парадная, лифт, заменены все несущие конструкции.

В квартире потолки четыре метра, отчего помещение кажется еще просторнее и светлее. Выполнен дизайнерский ремонт, установили деревянные финские стеклопакеты, полы из массива.

Автор объявления пишет, что в помещении очень тихо, потому что сделали хорошую шумоизоляцию. Также от посторонних звуков спасают толстые кирпичные межкомнатные стены.

Мебель из массива сделали по индивидуальному проекту.

Самая большая комната в квартире — кухня-гостиная площадью 36, 3 кв. м. При желании ее можно изолировать. Две спальни по 16,4 и 7,2 кв. м соответственно.

Рядом с домом стоят Собор Павла и Петра, синагога, продуктовые магазины, станции метро «Китай-город», «Лубянка» в 5−10 минутах ходьбы.

Кстати, в Барнауле за 9,5 млн рублей продают «круглую» квартиру с сауной и видом на Никольский храм.