В Барнауле за 9,5 млн рублей продают «круглую» квартиру с сауной и видом на Никольский храм

Двухкомнатную квартиру свободной планировки в доме, расположенном в историческом центре краевой столицы, выставили на продажу . По словам автора объявления на «Циан», «двушка» отличается уютом и хорошим ремонтом. Стоимость «жилого квадрата» здесь составляет 98,7 тыс. рублей.

В историческом центре Барнаула за 9,5 млн рублей продается "круглая" квартира.

Квартира находится на пятом этаже жилого комплекса, больше известного под названием «Три богатыря». Он построен на пр. Ленина, 31.

Главное отличие элитного жилья от подобных предложений — «круглая» планировка. Вдобавок, недвижимость оборудована сауной.

Интерьер «двушки» можно отнести к современному стилю. В качестве основного оттенка выбран белый цвет. Пространство зонировано с помощью больших колонн с удобными нишами для хранения книг, аксессуаров и т. д.

В объявлении сказано, что окна квартиры выходят на Свято-Никольскую церковь.

Территория жилого комплекса закрытая и находится под круглосуточной охраной. Есть парковка. Рядом расположены школы, детские сады и вузы.