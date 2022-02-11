В Барнауле за 9,5 млн рублей продают «круглую» квартиру с сауной и видом на Никольский храм

Квартира находится на пятом этаже жилого комплекса, больше известного под названием «Три богатыря». Он построен на пр. Ленина, 31.
Главное отличие элитного жилья от подобных предложений — «круглая» планировка. Вдобавок, недвижимость оборудована сауной.
Интерьер «двушки» можно отнести к современному стилю. В качестве основного оттенка выбран белый цвет. Пространство зонировано с помощью больших колонн с удобными нишами для хранения книг, аксессуаров и т. д.
В объявлении сказано, что окна квартиры выходят на Свято-Никольскую церковь.
Территория жилого комплекса закрытая и находится под круглосуточной охраной. Есть парковка. Рядом расположены школы, детские сады и вузы.