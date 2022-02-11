11 февраля -24°C
﻿
Недвижимость

В Барнауле за 9,5 млн рублей продают «круглую» квартиру с сауной и видом на Никольский храм

Двухкомнатную квартиру свободной планировки в доме, расположенном в историческом центре краевой столицы, выставили на продажу. По словам автора объявления на «Циан», «двушка» отличается уютом и хорошим ремонтом. Стоимость «жилого квадрата» здесь составляет 98,7 тыс. рублей.

В историческом центре Барнаула за 9,5 млн рублей продается "круглая" квартира.
В историческом центре Барнаула за 9,5 млн рублей продается "круглая" квартира.
"Циан".

Квартира находится на пятом этаже жилого комплекса, больше известного под названием «Три богатыря». Он построен на пр. Ленина, 31.

Главное отличие элитного жилья от подобных предложений — «круглая» планировка. Вдобавок, недвижимость оборудована сауной.

Интерьер «двушки» можно отнести к современному стилю. В качестве основного оттенка выбран белый цвет. Пространство зонировано с помощью больших колонн с удобными нишами для хранения книг, аксессуаров и т. д.

В объявлении сказано, что окна квартиры выходят на Свято-Никольскую церковь.

Территория жилого комплекса закрытая и находится под круглосуточной охраной. Есть парковка. Рядом расположены школы, детские сады и вузы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость