Общая площадь квартиры 65 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 199,8 тыс. рублей.
Двушка располагается на 11 этаже с панорамным видом на город.
Для цeнителей открытыx пpocтрaнcтв гoстинaя oбъединeна с кухoннoй зoнoй.
В квартиpе сдeлан кaчественный дизaйнерcкий рeмонт. Дизайн выпoлнeн в эклектике французскoго и сoвpеменнoго стилeй.
Новым владельцам достанется почти вся мебель, встроенная кухонная бытовая техника, а также кондиционер.
Внутри есть полная звукоизоляция по потолку. Подоконники и столешница выполнены из натурального дуба.
Продавец уверяет, что соседи очень хорошие и тихие.
Рядом находится парк "Изумрудный", площадь Октября, а школа и детский сад напротив дома.
Ранее сообщалось, что двухэтажную трешку с камином продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.
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