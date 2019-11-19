Компания семьи Ракшиных купила в Барнауле участок для автостоянки

Компания «Первый», учредителями которой являются члены семьи Александра Ракшина, купила в Барнауле участок площадью чуть больше полгектара. О том, что именно с этой компанией будет заключен договор купли-продажи, сообщил Фонд имущества Алтайского края.

Аукцион по продаже участка площадью 0,6582 га, расположенного в Барнауле и прилегающего к южной границе участка по адресу: улица Шумакова, 3 (ориентировочно — за торговым центром «ЛЕТО»), прошел 18 ноября.

Однако в Фонде имущества Алтайского края заявили, что аукцион не состоялся, так как в нем был лишь один участник — компания «Первый». В итоге договор купли-продажи заключается с компанией «Первый» по начальной цене участка — 6,4 млн рублей, объяснили в фонде имущества.

Директором компании «Первый» является Евгений Ракшин, соучредителями — несколько членов семьи его отца Александра Ракшина (включая и Евгения). Компания зарегистрирована на ул. Мерзликина, 5.

Купленный участок, согласно данным аукционной документации, предназначен для размещения стоянок (парковок), а также для целей, не предусматривающих строительство зданий, сооружений. Разрешенное использование участка — обслуживание автотранспорта.