Конец рекордам. Почему ипотека в Алтайском крае ушла в пике и что будет дальше

Объем ипотечного жилищного кредитования, ежегодно прираставший в Алтайском крае на фееричные 30−50%, впервые за последние три года сократился. Это еще не обвал, но уже тенденция. Эксперты связывают ее с введением нового механизма финансирования строительства жилья. И полагают, что ситуация выправится, так как банки снижают процентные ставки. Но не в этом году.

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Лучший результат

Последние три года жилищная ипотека била все рекорды: только в 2018 году объем взятых жителями края кредитов на эти цели увеличился на 51,8%, количество — на 37,9%, сообщали в правительстве края.

Исторически это наивысший результат: 36,2 млрд рублей, или вдвое больше, чем в 2016 году, тоже рекордном. Новое жилье приобрели в 2018-м 25 241 заемщиков, заключивших договора ипотеки.

Однако в 2019 году тренд развернулся в противоположную сторону. Желающих взять ипотечный кредит на покупку жилья оказалось на 3 тысячи меньше, чем годом раньше (девять месяцев 2019 года к тому же периоду 2018-го, данные ЦБ). Спад случился впервые за четыре прошедших года.

Ипотечный кредит диктует еще и особый подход к планированию. Depositphotos.

Тормознули на месяц

Надо сказать, что снижение спроса на ипотеку отмечают не все банки, работающие в регионе. Так, в ВТБ объем за восемь месяцев увеличился на 19%. В банке «Открытие» в третьем квартале выдали больше на 51% (по объему и к первому кварталу 2019 года).

Однако общая тенденция уже вполне выраженная: это спад.

Еще летом портал taiga.info сообщал, что объем ипотеки в Алтайском крае сократился на 6,2%. За восемь месяцев года он ужался еще больше: на 8,7%, составив 20 млрд рублей, приводит данные отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ. Итоги девяти месяцев, опубликованные ЦБ, оказались чуть лучше: минус 7,8% (или 23,2 млрд рублей), согласно сайту ЦБ.

Разница с прошлым годом еще не критичная — минус 2 млрд рублей: такую сумму в 2018 году выдавали работающие в крае банки за месяц. Но алтайские результаты хуже общих по стране: в России ипотека просела на 5,3%, информирует «Интерфакс».

Кредит , деньги. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Реакция рынка

В банковском сообществе единодушно связывают спад с введением нового механизма финансирования строительства и реакцией на него рынка недвижимости.

«На понижение объемов выдачи влияет повышение цен на недвижимость, вызванное переходом на строительство с использованием эскроу-счетов и снижением количества строящихся объектов», — уверен Михаил Бердоносов, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» в Алтайском крае.

Об этом же говорили и в Сбербанке, комментируя чуть раньше новый тренд порталу taiga.info. «Мы увидели, за счет чего образовался спад. Одной из причин стали переходы на эскроу-счета, потому что клиенты обратились к вторичному рынку жилья», — сказала Мария Ромчанова, директор управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Сибирского отделения Сбербанка.

Ипотека. Depositphotos.

Спад продолжится

Между тем, есть еще одно объяснение этой тенденции. Несмотря на все усилия правительства РФ и «словесные интервенции» об удешевлении ипотеки эксперты констатируют рост процентных ставок.

В феврале средневзвешенные ставки перескочили в крае за 10%, меньше этой отметки они понизились лишь к лету. А к сентябрю 2019 года они достигли 9,71% годовых. Однако это меньше, чем в сентябре 2018-го: 9,35%.

Сейчас снижение продолжается. После понижения ключевой ставки соответствующие заявления сделали все крупные банки. Соответственно, и спад ипотеки уже замедляется. В итоге в четвертом квартале, как полагает Михаил Бердоносов, ситуация может измениться. Интерес к ипотеке повысится.

«Но, на наш взгляд, в 2019 году объем выдачи ипотеки по России окажется ниже, чем в 2018 году, на 5−10%", — прогнозирует эксперт банка «Открытие».

Ипотека СС0

Ипотека в Алтайском крае