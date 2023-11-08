8 ноября
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Недвижимость

Королевская квартира для ценителей продается в Барнауле за 7,9 млн рублей

Трехкомнатная квартира с шикарным ремонтом продается в Барнауле, и располагается он по адресу Павловский тракт, 203.

Королевская квартира для ценителей продается в Барнауле за 7,9 млн рублей.
Королевская квартира для ценителей продается в Барнауле за 7,9 млн рублей.
«Авито»

Общая площадь трешки составляет 90 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 88 тыс. рублей.

B квaртиpe cдeлaн xороший дизайнеpский peмонт из качественных мaтeриaлoв.

Внутри установлено три кондиционера Dаikin.

Отмечается, что новым владельцам остается кухонный гарнитур со всей встраиваемой техникой, а также остается стиральная машина.

Обои выполнены в венецианском стиле, что придает больший шарм квартире.

Также есть небольшая лоджия, где по вечерам можно наблюдать за городом.

Кстати, квартира располагается на шестом этаже из десяти имеющихся.

Возле дома установлен шлагбаум, территория охраняется и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

Рядом находятся торговые центры, школы, садики, продуктовые магазины и аптеки.

Ранее сообщалось, шикарный коттедж в элитном поселке продают за 38,5 млн рублей.

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