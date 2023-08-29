Коттедж, который построили для любителей роскоши, продают за 70 млн рублей в Барнауле. Он находится в Центральном районе по адресу Змеиногорский тракт, 73В. Объявление разметили на "Авито" .

Королевский четырехэтажный дом за 70 млн рублей продают в Барнауле

Площадь земельного участка - 41 сотка. На территории расположены гараж и баня.

У дома идеальное месторасположение в лесу, эксклюзивный ремонт и планировка дома. Будущих владельцев обрадуют обособленная территория, чистый воздух и развитая инфраструктура.

Внутри дома высокие резные потолки и мраморные лестницы.

Коттедж находится в 10 минутах от центра города. Недалеко расположен известный лыжный комплекс «Динамо». В шаговой доступности горнолыжный центр «Авальман».

Владелец отмечает, что у них "респектабельные соседи".

Ранее квартиру-пещеру с собственной террасой продают в центре Барнаула за 24 млн рублей.