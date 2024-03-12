В Барнауле продается коттедж на главной улице поселка Солнечная Поляна. Он располагается по адресу: ул. Антона Петрова, 304.

Коттедж для любителей арок продают в Барнауле за 14,9 млн рублей.

Общая площадь л=дома 256 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 58 тыс. рублей.

На первом этаже располагается тамбур, огромный коридор со встроенным шкафом под всю верхнюю уличную одежду для большой семьи, три комнаты, санузел, а также бассейн с подогревом воды и выход во двор со второго тамбура.

На втором этаже есть три комнаты и совмешенный санузел.

На 1/4 участка имеется огород: огурцы, помидоры, лук, чеснок, укроп и другая зелень. На оставшейся части участка сад: растет газон с плодовыми деревьями, такие как яблоки, груши, вишня, виноград, виктория, малина.

За счет большой придомовой территории можно построить баню не в ущерб саду и огороду.

Также на участке есть гаражи.

Ранее сообщалось, что просторный дом с летней кухней в пригороде Барнаула продают за 15 млн рублей.

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