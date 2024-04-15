Дом в коттеджном поселке Фирсово продают за 31,7 млн рублей. Объявление разместили на «Авито».

Коттедж с двумя гаражами продают в пригороде Барнаула по привлекательной цене.

Общая площадь дома 360 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 88 тыс. рублей.

В доме есть встроенный гараж, который рассчитан на два автомобиля. А также есть отдельно стоящий для одного авто. Во втором гараже имеется большой погреб.

В доме имеется сауна с комнатой для гостей и с отдельным камином.

«Дом построен из самых качественных материалов по проекту профессионального архитектора», — отмечает продавец.

На первом этаже огромная гостиная, кухня и столовая, а также камин. Санузел раздельный.

Все стекла первого этажа забронированы, что позволит не бояться хулиганов.

На втором этаже находятся четыре спальни и отдельный санузел.

Ранее сообщалось, что трехэтажный коттедж в элитном барнаульском поселке продают за 105 млн рублей.

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