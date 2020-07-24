Коттедж с «нордическим характером» продают в Барнауле за 40 млн рублей

Большой коттедж в скандинавском стиле продают в нагорной части Барнаула, на улице Лесная поляна.

Кирпичное трехэтажное строение площадью 356 кв. м. и стоимостью 39 990 тыс. рублей, несмотря на «нордический характер», отличается теплом и уютом.

На трех этажах размещены гардеробная, кухня-столовая, просторная гостиная с большим камином, витражными окнами и лестницами с умной подсветкой, рабочий кабинет, инфракрасная сауна, хамам и прачечная.

В доме также есть три спальни с гардеробными, выполненные в разных цветовых решениях, в каждой из которых есть своя изюминка. Так, в детских установлены кровати-трансформеры, а во взрослой спальне можно наслаждаться видом на сосны через открытое, высотой от пола, панорамное окно.

Особую атмосферу создает живое панно с применением стабилизированного мха и паровой электрокамин. Ее прекрасно дополняет винный погреб и большой бильярдный зал.

На участке площадью 8,4 сотки нашлось место для бани из оцилиндрованного бревна на дровах с купелью и индивидуальным газовым отоплением и крытая беседка с зоной барбекю. Вся территория обустроена мощеным камнем тропинками и мягким освещением.

Улица Лесная поляна находится в тихом месте среди многолетних сосен в ленточном бору. Дорога до делового центра Барнаула составит чуть больше получаса.