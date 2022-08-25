Коттедж с овощехранилищем продают в Барнауле за 15,7 млн рублей

Коттедж площадью 234 кв. м. на участке 12,6 соток продают в барнаульском коттеджном поселке «Водник» за 15,7 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте avito.ru .

Дом выполнен из кирпича. Санузел расположен внутри. К коттеджу подведены электричество, газ, отопление и канализация. Гараж объединен с домом.

На первом этаже располагаются: прихожая, кухня, гостиная, спальня, санузел с душевой кабиной, подсобное помещение с выходом в гараж. На втором уровне размещаются раздельный санузел с прачечной и спальня.

«На третьем уровне расположен рабочий кабинет с выходом на балкон, спальня и выход на большую веранду, которая по факту является помещением свободного назначения и может быть использовано в зависимости от ваших потребностей», — уточнил продавец.

Также в доме имеется подвал, который можно адаптировать под различные нужды, например, оборудовать собственный спортзал.

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На придомовой территории есть подземное овощехранилище и многофункциональная хозпостройка, которую можно использовать как летнюю кухню, баню или как зону барбекю. Рядом расположен сад с деревьями и кустарниками.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Энтузиастов, 55. За квартиру площадью 64 кв. м владельцы просят 8 млн 450 тыс. рублей.