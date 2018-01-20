Коттедж с рукотворным лесом и королевской ванной продают за 100 млн под Омском

В Омской области за 100 млн рублей продают коттедж с выходом на Иртыш и возможностью обустроить собственный причал, сообщает Om1.ru со ссылкой на сайт МЛСН.

Трехэтажная постройка расположена на участке площадью 60 соток в поселке имени Комиссарова Усть-Заостровского поселения. Дом в 355 «квадратов» продается вместе с итальянской мебелью и бытовой техникой.

Площадь объекта — 603 квадратных метра. Кроме бани и коттеджа, есть дом в деревенском стиле и домик для гостей, в гараже можно разместить два автомобиля.

Также имеется барбекю-зона, отдельные жилые постройки, ландшафтный водопад и терраса с выходом на Иртыш. Так что при желании можно обустроить причал.

На территории есть садовая техника, дренажная система с автополивом, а также система подсветки и видеонаблюдения. Есть даже рукотворный лес из 180 элитных деревьев.

В самом коттедже с дизайнерским ремонтом имеется детская игровая комната, современная уборочная и «королевская ванная комната» с темно-фиолетовой плиткой и неоклассической ванной на элегантных ножках.