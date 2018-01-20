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Недвижимость

Коттедж с рукотворным лесом и королевской ванной продают за 100 млн под Омском

В Омской области за 100 млн рублей продают коттедж с выходом на Иртыш и возможностью обустроить собственный причал, сообщает Om1.ru со ссылкой на сайт МЛСН.

Коттедж за 100 млн рублей. Омская область.
Коттедж за 100 млн рублей. Омская область.
omsk.mlsn.ru.

Трехэтажная постройка расположена на участке площадью 60 соток в поселке имени Комиссарова Усть-Заостровского поселения. Дом в 355 «квадратов» продается вместе с итальянской мебелью и бытовой техникой.

Площадь объекта — 603 квадратных метра. Кроме бани и коттеджа, есть дом в деревенском стиле и домик для гостей, в гараже можно разместить два автомобиля.

Также имеется барбекю-зона, отдельные жилые постройки, ландшафтный водопад и терраса с выходом на Иртыш. Так что при желании можно обустроить причал.

На территории есть садовая техника, дренажная система с автополивом, а также система подсветки и видеонаблюдения. Есть даже рукотворный лес из 180 элитных деревьев.

В самом коттедже с дизайнерским ремонтом имеется детская игровая комната, современная уборочная и «королевская ванная комната» с темно-фиолетовой плиткой и неоклассической ванной на элегантных ножках.

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