Коттедж-«светофор» с разноцветными комнатами продается в Барнауле за 17,4 млн рублей

Площадь коттеджа составляет 266,1 кв. м. Продавец уточняет, что всего в нем пять разноцветных комнат, и в них сделан дизайнерский ремонт «качественными материалами». Высота потолков здесь — 3 метра.
Кухня оборудована ярко-оранжевым гарнитуром. В совмещенном санузле установлена душевая кабина, а стены отделаны белой и красной плиткой. В спальне находится просторная деревянная кровать, которая «играет» на контрасте с нежно-зелеными обоями. А вот детская оформлена в розовых цветах.
Кроме того, имеются балкон и «большое подвальное помещение».
И, кстати, этажи дома соединяет лестница с широкими ступенями и изящными перилами.
Площадь участка, прилежащего к 5-комнатному дому, — 9 соток. На нем умещаются баня — с парной и столом для посиделок, а также беседка и гараж.
В объявлении на «Авито» говорится, что от Змеиногорского тракта, 40Б до центра Барнаула можно добраться за 15 минут. В этом районе удобная транспортная развязка.