Коттедж-«светофор» с разноцветными комнатами продается в Барнауле за 17,4 млн рублей

Двухэтажный коттедж с зеленой спальней, оранжевой кухней и красным туалетом продается в Барнауле на Змеиногорском тракте, 40Б — в лесной зоне. Дом расположен рядом с лыжной базой «Динамо» и стоит 65,389 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 17,4 млн рублей. По словам автора объявления на « Авито », он построен из газоблоков. К нему подведены все коммуникации: газ, свет и вода.

Коттедж с зеленой спальней, оранжевой кухней и красным туалетом продается в Барнауле на Змеиногорском тракте, 40Б за 17,4 млн рублей.

Площадь коттеджа составляет 266,1 кв. м. Продавец уточняет, что всего в нем пять разноцветных комнат, и в них сделан дизайнерский ремонт «качественными материалами». Высота потолков здесь — 3 метра.

Кухня оборудована ярко-оранжевым гарнитуром. В совмещенном санузле установлена душевая кабина, а стены отделаны белой и красной плиткой. В спальне находится просторная деревянная кровать, которая «играет» на контрасте с нежно-зелеными обоями. А вот детская оформлена в розовых цветах.

Кроме того, имеются балкон и «большое подвальное помещение».

И, кстати, этажи дома соединяет лестница с широкими ступенями и изящными перилами.

Площадь участка, прилежащего к 5-комнатному дому, — 9 соток. На нем умещаются баня — с парной и столом для посиделок, а также беседка и гараж.

В объявлении на «Авито» говорится, что от Змеиногорского тракта, 40Б до центра Барнаула можно добраться за 15 минут. В этом районе удобная транспортная развязка.