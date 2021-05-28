Коттеджный комплекс запроектировали под Барнаулом у леса с грибами и соловьями

Общая площадь составляет 1,5 га и находится в частной собственности. Хозяин решил продать проект с землей за 3,5 млн рублей.
Комплекс будет граничить с рекой и с лесом, где много съедобных грибов, ягод и поют соловьи, сообщает автор объявления на Авито.
Все участки нарезаны по 10 соток, им присвоены адреса, подведено электричество, имеется возможность подключения к водопроводу и газу.
Проект комплексной застройки комплекса уже утвердила администрация сельсовета Санниково.
Также землю под коттеджи выставили на продажу в 2 км от села Баюновские ключи в месте, которое в народе называют Лисий лог. 58 га уже поделены на 90 участков. Стоит все 20 млн рублей.
Ранее прокуратура Алтайского края вновь отстояла участки в Кировском бору Барнаула.