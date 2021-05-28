28 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Коттеджный комплекс запроектировали под Барнаулом у леса с грибами и соловьями

Небольшой коттеджный комплекс «Сосновый» с 12 участками планируют построить в селе Санниково под Барнаулом, узнал «Алтайский портал недвижимости».

Грибы в лесу.
Грибы в лесу.
CC0

Общая площадь составляет 1,5 га и находится в частной собственности. Хозяин решил продать проект с землей за 3,5 млн рублей.

Комплекс будет граничить с рекой и с лесом, где много съедобных грибов, ягод и поют соловьи, сообщает автор объявления на Авито.

Коттеджный комплекс &quot;Сосновый&quot;.
Коттеджный комплекс «Сосновый».
altayrealt.ru / Авито

Все участки нарезаны по 10 соток, им присвоены адреса, подведено электричество, имеется возможность подключения к водопроводу и газу.

Проект комплексной застройки комплекса уже утвердила администрация сельсовета Санниково.

Также землю под коттеджи выставили на продажу в 2 км от села Баюновские ключи в месте, которое в народе называют Лисий лог. 58 га уже поделены на 90 участков. Стоит все 20 млн рублей.

Ранее прокуратура Алтайского края вновь отстояла участки в Кировском бору Барнаула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость