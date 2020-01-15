Красноярец собирает деньги на землянку с солнечным отоплением

К идее подземного дома системный администратор Герман Беляков пришел после строительства обычного дома, на обогрев которого уходило много денег.

Разными хитрыми способами он снизил расход угля до 3 тонн в год, что дешевле, чем плата за отопление в многоквартирном доме, но и это его не устроило.

Тогда он решил сделать жилье, отапливаемое солнечной энергией. После раздумий пришел к выводу, что лучше всего сохранять тепло будет заглубленный дом по типу погреба с открытым южным фасадом и теплицей.

«Теплый заглубленный дом с вегетарием, который на 100% отапливается солнцем, накапливая летнее тепло в грунтовом теплоаккумуляторе на зиму. Концепция применимая даже в Сибири», — такими словами Герман обозначил свой проект на платформе для сбора средств Planeta.ru.

Размышления привели меня к проекту дома, который сможет и зимой отапливаться энергией солнца, запасенной в течении лета. Тепловая энергия, получаемая в простейших солнечных коллекторах, будет закачиваться в подземные скважины глубиной не более уровня грунтовых вод, и оттуда доставляться в дом по мере необходимости. Естественно, грунт — это не такой хороший теплоаккумулятор в сравнении с той же водой. Но водяной теплоаккумулятор необходимой теплоемкости должен был иметь такие внушительные размеры, что я решил остановиться на теплоаккумуляторе грунтовом, в размерах практически не ограниченном. А, по простому, на грунте, который лежит непосредственно под домом", — описал автор свой проект.

Солнечные коллекторы будут при необходимости автоматикой передавать тепло на обогрев пола. Когда температура в помещении достигнет комфортной температуры, тепловой процессор направит тепло в малый теплоаккумулятор — большую утепленную емкость с водой, выполняющую также функцию бойлера.

Также обогревать дом поможет теплица. По замыслу изобретателя, горячий воздух из нее должен отапливать жилую зону или греть грунт, на котором растут овощи.

Красноярец намерен собрать до 1 апреля 450 тыс. рублей на строительство дома на солнечном отоплении с жилой площадью 25 квадратных метров. Проект запущен 15 января.