Сибирский застройщик пошел навстречу жителям и вместо высоток решил сделать сквер

После того, как жители одного из микрорайонов Красноярска выступили против уплотнения домами, застройщик ЖК «Яблони» вместо высоток решил сделать сквер, досуговый центр и игровые площадки для детей, сообщает « ТВК Красноярск ».

Место будущей стройки в ЖК «Яблони» сейчас огорожено забором. Однако после переговоров с местными жителями застройщик поручил архитекторам разработать проект пространства, которое будет полезным и станет местом притяжения для красноярцев.

Уже подготовлен первый проект. Территория хоть и небольшая, но уже придумано, как использовать ее по максимуму. Заказчики ведут переговоры с фирмами, которые могли бы разместиться в здании.

«Это спортивные залы, клубы, небольшое кафе, магазин, а еще, мы поняли, что вокруг находится школа, детский сад и весь второй этаж предложили отдать под детские кружки и развивающий центр. Кроме того, вся другая территория будет благоустраиваться, рядом будут находиться скверы, парковка и озеленение», — рассказал архитектор заказчика Дмитрий Волков.

Чтобы проект согласовали, он должен пройти общественные слушания, в которых примут участие жители района. По их мнению, кварталы уже достаточно укомплектованы домами, теперь нужно обеспечить необходимую инфраструктуру.

Заказчик также подчеркнул в разговоре с красноярским телеканалом, что гарантирует тщательный подбор арендаторов для нового пространства.