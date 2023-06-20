Красотки на сотке. Какие дизайнерские дачи продают в Барнауле

Свежий воздух и зелень — это хорошо, но для красивых снимков в соцсетях недостаточно. Altapress.ru нашел на Avito объявления по продаже дач с любопытным дизайном.

Как у бабушки, но современней

Двухэтажный дом с окнами в пол и ретро-дизайном выставили на продажу в СНТ «Луговое», недалеко от берега Оби. На нее с дачи открывается панорама.

В доме новая и отреставрированная винтажная мебель, печь-камин, штора для просмотра фильмов на проекторе, настоящие узбекские ковры ручной работы и бытовая техника.

Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito Дача в СНТ «Луговое». Avito

Площадь дома: 50 кв. м. Площадь участка: 6 соток.

На участке — жаркая баня, гараж, туалет, гамаки, ель и в перспективе — душ. На территории явно поработал ландшафтный дизайнер: здесь сплелись 17 кустов роз, можжевельники, жасмин, ягоды, плодовые деревья.

«Вообще конфетка! Заходи и живи. Звезды, яркое солнце, ягода, воздух, как в детстве у бабушки в деревне, флора и фауна - это все о вашей будущей резиденции», - пишут авторы объявления.

Дача в СНТ «Луговое». Avito

На даче есть чем заняться. Владельцы не успели поставить террасу, для которой уже посадили девичий виноград и залили фундамент с одной стороне. Не готов и забор — штакетник для него уже есть.

Возможно, до продажи все эти работы успеют закончить, но тогда и цена дачи вырастет, отметили авторы объявления. Сейчас ее стоимость — 2 млн рублей.

Дача-пирамида

В СНТ «Алтайские зори» продают дачу-пирамиду. Продавец подчеркивает: «Фото реальные!».

Фундамент — армированная бетонная подушка, каркас — сосновый. Дерево с декоративным обжигом, на полу — ламинат, а окна с тонировкой.

Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito

Площадь дома: 36 кв. м. Площадь участка: 3,3 сотки.

На миниатюрном участке растут яблони, вишни и кусты малины. За все это владельцы просят 1,3 млн рублей или обмен на автомобиль.

Дача-пирамида в СНТ «Алтайские зори». Avito

Не дача, а релакс-зона

Так окрестили свой дом и участок авторы следующего объявления. Их объект находится в поселке Плодопитомник в трех минутах от кафе «У Григорича». Отсюда, как и в прошлом случае, открывается вид на Обь.

Площадь дома: 40 кв. м. Площадь участка: 4 соток.

Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito

Главное достояние дачи — «баня с русской печкой», то есть с характерным температурным режимом. Под навесом есть купель 1,5 на 2 метра с системой водоочистки.

Также на участке есть кухонная зона и место для отдыха с теплыми полами, а также барбекю под навесом.

На участке есть собственная скважина, свет работает круглый год. Территория с ландшафтным дизайном: водопад с прудиком, хвойники, виноград и ягода, отмечают продавцы. Они добавили, что дорогу у дачи в 2023 году планируют асфальтировать.

Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito Дача в поселке Плодопитомник. Avito

Авторы объявления предлагают использовать объект как место для отдыха или готовый бизнес и просят за него 4,5 млн рублей.

В старо-европейском стиле

Мы нашли дачу, фасад которой стилизован под немецкий средневековый домик. Такой фахверк устроили в СНТ «Обь-1». Внутри, правда, все обшито вагонкой.

Площадь дома: 55 кв. м. Площадь участка: 6 соток.

На участке помимо двухэтажного дома стоит беседка и баня.

У дачи есть спуск по ступенькам к безлюдному песчаному пляжу на Оби. У забора есть много пространства для парковки автомобилей, поэтому на даче можно легко собирать большие компании.

Все это продают за 2,1 млн рублей. По договоренности владельцы могут оставить мебель и банный чан.