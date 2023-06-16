Потеряться можно. Какие огромные пятикомнатные дачи продают в Алтайском крае

Сарайчик или постройка на две комнаты с микро-окошком — привычная картина на дачных участках. Altapress.ru нашел на Avito объявления с просторными домами, где есть не меньше пяти комнат.

Рай садовода

Двухэтажную приватизированную дачу продают в СНТ «Сибирский садовод» у остановки «Поселок Южный».

Площадь дома 66 кв. м, он разделен на пять комнат. Отделка деревянной рейкой, есть мебель. Второй этаж украшает большое уютное окно.

На участке 8,7 соток — плодородный чернозем. Владельцы вырастили здесь яблони, вишни, виноград, жимолость, кусты крыжовника, смородины, малины, облепихи и много цветов.

Стоимость: 1,5 млн рублей.

Сказочные сотки

«Дом кирпичный, окна пластиковые», - следующее объявление начинается как сказка. В здании в 70 кв. м. — пять комнат.

На первом этаже — веранда из бруса, спальни, прихожая, кладовка и столовая с канализацией и водонагревателем. На втором — прихожая, спальня и балкон. Также в доме есть камин.

Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito Дача в СНТ «Росинка-1». Avito

К постройке примыкает кирпичный гараж с распашными дверьми. Внутри помимо парковочного места есть стеллаж, верстак.

Также на участке в 12 соток стоит баня с водонагревателем и душем, хозяйственный блок для инструментов, а также отдельное помещение для приготовления шашлыков с раковиной для воды.

Не забыли в объявлении упомянуть и о посадках: малина, смородина, ежевика, крыжовник, жимолость, облепиха, виноград. А также ранняя и поздняя груша, яблони разного срока созревания, вишня — все плодоносит.

Дача в СНТ «Росинка-1». Avito

Но и это еще не все. На участке есть две теплицы для овощей, водоотводы для полива. Вода доступна круглосуточно.

Если и этого мало — рядом есть березовая роща, где растет земляника.

Стоимость: 1,4 млн рублей

Парк техники

Кому-то пяти комнат оказалось мало. В доме из мореного кедра и бруса в СНТ «Лесные поляны» их шесть. Находится усадьба у поселка Лесной. Как отмечают авторы, от центра города их участок отделяет всего 16 км.

Дача в СНТ «Лесные поляны». Avito Дача в СНТ «Лесные поляны». Avito Дача в СНТ «Лесные поляны». Avito Дача в СНТ «Лесные поляны». Avito

Общая площадь дома — 350 кв. м. Водяное отопление, печка, погреб, скважина, застекленные лоджии, балкон, внутренняя отделка из дерева — вот, что о нем известно. Здание построили в 2004 году.

К границе участка в 20 соток подходит газопровод. На территории есть гараж, летний домик с баней, беседка. Растут яблони, груши и ягоды.

Новые обладатели вместе с дачей получат мотоблок, снегоочиститель, газонокосилку, триммер, циркулярную и бензопилу, бензогенератор и другую полезную технику. А также «приличное» количество пиломатериала и дерева на дрова.

Стоимость: 11 млн рублей.

Крепкий домик

Пятикомнатную, мощную как крепость, дачу с веселой кухней выставили на продажу в СНТ «Катуньские зори» в Бийском районе. Площадь кирпичного дома 1997 года постройки — 100 кв. м.

Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito Дача в СНТ «Катуньские зори». Avito

Большая часть территории — аккуратный газон. Кое-где посажены плодовые деревья — яблони, груши, вишни. Есть кусты малины, смородины и виноград.

Также на территории в 10 соток стоит теплица, кирпичный хозблок, туалет и баня, которая летом протапливается за 20 минут. Есть большая парковка на две машины. Ремонта требует только беседка.

Авторы объявления подсказывают, что можно разделить участок пополам, по пять соток.

Стоимость: 1,7 млн рублей.

Почти небоскреб

Двухэтажный дом с мансардой продают в бийском СНТ «Обские зори».

Дача в СНТ «Обские зори». Avito Дача в СНТ «Обские зори». Avito Дача в СНТ «Обские зори». Avito

На первом этаже располагается камин, кухня и две комнаты. Выше — зал и две спальни. Есть большие веранды. Дом в 90 кв. м. оснащен газовым котлом.

На шести сотках уместились баня с отдельной парилкой и бассейном в комнате отдыха, гараж и хозяйственные постройки, теплица. Территория ухоженная. В паре минут ходьбы находятся Обь и лес.

Стоимость: 2,2 млн рублей.