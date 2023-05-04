Пробник дачи. Какие домики в садоводствах продают под Барнаулом до 100 тыс. рублей

Altapress.ru нашел на Avito самые бюджетные варианты дач в радиусе 50 км от Барнаула. Правда, неизвестно, сколько в них новым владельцам еще предстоит вложить.

50 тыс. рублей

Такова цена 9 соток с дачей в 25 кв. м. в СНТ «Строитель» села Боровиха. Как отмечают продавцы, за участком ухаживали три года.

Есть огород, домик, сарай и отдельная земля, которой не пользовались. А также баня, в восстановлении которого не видят смысла нынешние владельцы.

Туалет на улице — с новой, почти двухметровой ямой.

Вода на участке есть постоянно. Под нее, кстати, в огороде установили большой бак. К дому провели электричество.

Один недостаток, как пишет продавец, домик требует ремонта.

Дача СНТ «Строитель», Боровиха. Avito

«Если заменить кровлю и полы в некоторых местах, сделать лесенку на второй этаж и обшить стены, вполне будет все красиво. Можно использовать, как летний домик», — пишут в объявлении.

На территории СНТ есть продуктовый магазин. В Боровихе — супермаркет, строительный магазин и школа. Каждые полчаса из Барнаула ходят маршрутки, каждые 3−4 часа — электропоезд до станции «Повалиха».

Еще раз 50 тыс. рублей

Еще один вариант за полсотни тысяч рублей. Только здесь уже размер дома и участка больше — 50 кв. м и 10 соток соответственно.

Дача в СНТ «Черемновский садовод». Avito Дача в СНТ «Черемновский садовод». Avito

Дача находится в СНТ «Черемновский садовод» в Павловском районе.

Как отмечают в объявлении, на огороженном участке есть дом с пристройкой, баня, бак, туалет и все основные площадки. В доме свет и централизованное отопление. В садоводстве дороги отсыпали щебнем, дачи охраняют.

70 тыс. рублей

Ставки повышаются. На очереди участок под номером 21 в садоводстве «Сибиряк» в одном из районов Новоалтайска.

Дача в садоводстве «Сибиряк». Avito Дача в садоводстве «Сибиряк». Avito Дача в садоводстве «Сибиряк». Avito

Предлагают дом в 20 кв. м 1970-х годов постройки с кирпичным погребом. Если его будет недостаточно, подобное «банкохранилище» есть и во дворе.

На участке в четыре сотки растут яблони, вишни, облепиха, смородина и малина.

95 тыс. рублей

Дачу на участке в 6 соток продают в СНТ «Меланжист», у села Бельмесево.

Дача в СНТ «Меланжист». Avito Дача в СНТ «Меланжист». Avito Дача в СНТ «Меланжист». Avito Дача в СНТ «Меланжист». Avito Дача в СНТ «Меланжист». Avito

Есть бревенчатое строение, которое продавцы предлагают использовать, как баню.

Также на участке начали строить дом в 20 кв. м: залили фундамент и положили на него ряд кирпичей. Этот конструктор могут собрать новые владельцы — стройматериалы у автора объявления остались.

Дача в СНТ «Меланжист». Avito

В огороде есть теплица, растут яблони, груши, облепиха, черноплодная рябина, вишня, малина, смородина, крыжовник, виноград, клубника и цветы.

Над участком придется поработать — он неухожен.

Добраться до садоводства из Барнаула можно на 118 и 119 автобусах.

Самый бюджетный вариант в Барнауле

Это выходит за рамки «до 100 тыс. рублей», но дешевле варианта в городе мы не нашли.

Дача в садоводстве «Отрадное». Avito Дача в садоводстве «Отрадное». Avito Дача в садоводстве «Отрадное». Avito

В садоводстве «Отрадное» продают 6 соток за 130 тыс. рублей. На участке из построек есть только деревянный сарай и теплица из поликарбоната. Растут яблони, вишня, два сорта малины, смородина, крыжовник, клубника и многолетние цветы.

Авторы объявления подчеркнули, что не забросили участок и удобряют его каждый год.

Добраться до дачи можно на автобусе 114. Участок — в пяти минутах ходьбы от остановки.