Пробник дачи. Какие домики в садоводствах продают под Барнаулом до 100 тыс. рублей

50 тыс. рублей
Такова цена 9 соток с дачей в 25 кв. м. в СНТ «Строитель» села Боровиха. Как отмечают продавцы, за участком ухаживали три года.
Есть огород, домик, сарай и отдельная земля, которой не пользовались. А также баня, в восстановлении которого не видят смысла нынешние владельцы.
Туалет на улице — с новой, почти двухметровой ямой.
Вода на участке есть постоянно. Под нее, кстати, в огороде установили большой бак. К дому провели электричество.
Один недостаток, как пишет продавец, домик требует ремонта.
«Если заменить кровлю и полы в некоторых местах, сделать лесенку на второй этаж и обшить стены, вполне будет все красиво. Можно использовать, как летний домик», — пишут в объявлении.
На территории СНТ есть продуктовый магазин. В Боровихе — супермаркет, строительный магазин и школа. Каждые полчаса из Барнаула ходят маршрутки, каждые 3−4 часа — электропоезд до станции «Повалиха».
Еще раз 50 тыс. рублей
Еще один вариант за полсотни тысяч рублей. Только здесь уже размер дома и участка больше — 50 кв. м и 10 соток соответственно.
Дача находится в СНТ «Черемновский садовод» в Павловском районе.
Как отмечают в объявлении, на огороженном участке есть дом с пристройкой, баня, бак, туалет и все основные площадки. В доме свет и централизованное отопление. В садоводстве дороги отсыпали щебнем, дачи охраняют.
70 тыс. рублей
Ставки повышаются. На очереди участок под номером 21 в садоводстве «Сибиряк» в одном из районов Новоалтайска.
Предлагают дом в 20 кв. м 1970-х годов постройки с кирпичным погребом. Если его будет недостаточно, подобное «банкохранилище» есть и во дворе.
На участке в четыре сотки растут яблони, вишни, облепиха, смородина и малина.
95 тыс. рублей
Дачу на участке в 6 соток продают в СНТ «Меланжист», у села Бельмесево.
Есть бревенчатое строение, которое продавцы предлагают использовать, как баню.
Также на участке начали строить дом в 20 кв. м: залили фундамент и положили на него ряд кирпичей. Этот конструктор могут собрать новые владельцы — стройматериалы у автора объявления остались.
В огороде есть теплица, растут яблони, груши, облепиха, черноплодная рябина, вишня, малина, смородина, крыжовник, виноград, клубника и цветы.
Над участком придется поработать — он неухожен.
Добраться до садоводства из Барнаула можно на 118 и 119 автобусах.
Самый бюджетный вариант в Барнауле
Это выходит за рамки «до 100 тыс. рублей», но дешевле варианта в городе мы не нашли.
В садоводстве «Отрадное» продают 6 соток за 130 тыс. рублей. На участке из построек есть только деревянный сарай и теплица из поликарбоната. Растут яблони, вишня, два сорта малины, смородина, крыжовник, клубника и многолетние цветы.
Авторы объявления подчеркнули, что не забросили участок и удобряют его каждый год.
Добраться до дачи можно на автобусе 114. Участок — в пяти минутах ходьбы от остановки.