Сняли калоши, надели ласты. Обзор дач с бассейнами под Барнаулом

Altapress.ru нашел на Avito пять дач с бассейнами неподалеку от Барнаула. Смотрим, где гарантировано можно окунуться в прохладную воду после изнурительных упражнений на грядках.

В окружении роз и винограда

Дачу с бассейном продают в СНТ Урожайное. Рядом — место для отдыха с лежаком, качелей и лужайкой. Отдельно расположены зоны барбекю и мангала. Для детей есть песочница. На грядках, как пишут продавцы, все — от роз до винограда и картофеля.

Дача с бассейном в СНТ Урожайное. Avito Дача с бассейном в СНТ Урожайное. Avito Дача с бассейном в СНТ Урожайное. Avito Дача с бассейном в СНТ Урожайное. Avito Дача с бассейном в СНТ Урожайное. Avito

Также на участке в 14 соток расположены дом площадью 85 кв. м, баня, обшитая осиной. Есть спутниковое телевидение, горячая вода, туалет со сливом.

Поблизости — березовая роща.

Цена — 2 млн рублей.

С видом на реку

В СНТ «Энтузиаст» поселка Кислуха есть дача с каркасным бассейном с видом на реку. Ее продают за 1,1 млн рублей.

Площадь участка — 6,3 сотки. На территории находятся дом, баня, туалет, сарай, а также железный гараж, где удобно хранить квадроциклы и снегоходы. Свет круглый год, а вода только в сезон. Есть скважина, но ей владельцы не пользовались.

Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito Дача с бассейном в СНТ «Энтузиаст». Avito

В огороде растут лесной орех, кустовая вишня, жимолость, малина, смородина, молодые яблони и груши. Между высоких грядок растет газон. На участке посадили декоративные растения — барбарис, гортензию, ели, липы, калину, красную и черную черемуху, розы, девичий виноград, пионы и многое другое.

Есть детская площадка, баня из отшлифованного бруса и место для костровища.

Как отмечают продавцы, дорогу к даче чистят зимой. Добраться можно на 250 автобусе, до остановки — 5 минут.

Цена — 1,1 млн рублей.

С бассейном-джакузи

Дом с площадью более 60 кв. м на участке в 7,2 сотки продают в СНТ «Восход» в поселке Ерестной.

На участке есть баня из бруса, хозблок, теплицы и два туалета. А также павильон для бассейна-джакузи. Останется ли то, что внутри — не уточняют.

В доме — вода и электричество круглый год. Газ еще не провели, но новые владельцы в силах это исправить.

На участке растут малина, смородина, жимолость, вишня, яблони, груши и клубника. Территорию обнесли металлическим забором, есть парковка для пяти автомобилей.

Как отмечают продавцы, дачу от центра города отделяют 15 минут езды. До трамвайной или автобусной остановки можно дойти за три минуты. Неподалеку расположены лес, Обь и горнолыжный комплекс «Авальман».

Цена — 5,5 млн рублей.

Под тенью двухэтажного дома

Бассейн оставляет для будущих владельцев продавец дачи в СНТ «Луговое».

Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito Дача с бассейном в СНТ «Луговое». Avito

Также обладатель участка в 5 соток получит двухэтажный кирпичный дом с летней верандой и просторным балконом. Вода и электричество здесь есть круглосуточно.

На территории дачи расположены баня, туалет, теплица, хозяйственная постройка и место для парковки. Из посадок есть малина, смородина, яблоня, вишня и клубника.

Неподалеку — песчаный берег Оби, где можно порыбачить.

К участку ведет асфальтированная дорога. Рядом — конечная остановка для 114 маршрута.

Цена — 1,5 млн рублей.

Для любителей рыбалки

Каркасный бассейн с дачей находится в живописном месте на реки Середчиха в СНТ «Обь-3».

Дача с бассейном в СНТ «Обь-3». Avito Дача с бассейном в СНТ «Обь-3». Avito Дача с бассейном в СНТ «Обь-3». Avito Дача с бассейном в СНТ «Обь-3». Avito

«Свой выход к озеру, чищенный берег, отсыпанное дном песком», — перечисляют достоинства пляжа продавцы.

Для отдыха есть просторная баня с душевой и водонагревателем, беседка, мангальная зона. А для работы руками оставляют дачный инвентарь: газонокосилку, инструменты, шланги.

Площадь двухэтажного дома — 60 кв. м. Участка — 5 соток.

«На втором этаже есть спальные места для 10 человек — отлично подойдет для отдыха семьи и дружной компании», — отметили в объявлении.

Цена — 3 млн рублей.